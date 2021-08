Uforia #NewMusicPicks: ¡Viernes de música nueva!

¡Spreading love through his art, Yoandri deslumbra con su new astrological song, “Gemini Amor”! Llevándonos en una journey a través de los dos lados de un unconditional love que no está siendo reciprocado, esta jam describe el intentar salvar una relación al pedirle a la otra persona otro chance para prove that you would not make the same mistake twice. Con sus vocals on point este cubanoamericano rompe barreras and gender norms.