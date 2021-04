Uforia #NewMusicPicks: ¡Súbele al volumen porque hoy es viernes de música nueva!

Dopamina (Álbum)- Manuel Turizo



¡Get ready porque Manuel Turizo llega a conquistar las emociones de sus fanáticos con este second album, “Dopamina”! A través 13 temas versátiles, este rompecorazones colombiano, trae música que mezcla el reggae, la balada y el género urbano para que escuches y te rejales, sin importar si estas en mood romántico o de party. Contando con collabs junto artistas como Maluma y Myke Towers, sin duda escucharás este disco on repeat desde el principio hasta el fin.

Otra Noche Sin Ti- J Balvin, Khalid



One more for the books! Nuevamente, J Balvin llega a poner el nombre del Latino Gang en alto con otro collab de ensueño. Esta vez se junta con el reconocido cantante, Khalid, para sorprendernos con un nuevo hit, “Otra Noche Sin Ti”. Logrando fusionar a la perfección el reggaetón con el R&B, esta canción trae sentimental lyrics en both Spanish and English, para que se la puedas dedicar a quién ya no aguantas estar una noche más without.

Suelta- Valentino, Jowell & Randy



¡Este temazo hará que te sueltes y muevas tu body! El talentoso, Valentino se une a los expertos del perreo, Jowell y Randy, para lanzar un perreito pesado titulado, “Suelta”. Este primer lanzamiento del 2021 del boricua, promete ser el himno oficial de la época más fiestera del año y nos da una probadita a esta nueva etapa que esta por venir del cantante. Al ver su music video te darán ganas de irte de rumba.

Viendo El Techo- Jay Wheeler



¡Once again, “La Voz Favorita” de todos, Jay Wheeler, nos trae serenata para los oídos! Melting our hearts con sus sweet vocals, debuta su heartfelt reggaetón song de desamor, “Viendo El Techo”. Derramando sus sentimientos, canta sobre cómo está cansado de fingir que ya superó a un ex amor, a quien en realidad todavía le hace falta y se siente vacío sin ella. Definitivamente, pondrá a muchos in their feels.

El Amor Después Del Amor- Juanes



¡Y si hablamos de homenajes, este, se posiciona on top! Channeling his inner, Fito Páez, Juanes enloquece a sus fans con su reinterpretación del clásico del argentino, “El Amor Después Del Amor”. Dándole su toque especial, este temazo formará parte de su próximo disco, “Origen”, con el cual quiere homenajear a los artistas y sus canciones que han sido de gran influencia en su carrera musical. ¡No te la puedes perder!

Del Norte- Virlán García



¡Que importa de dónde viene, si él tiene bien claro pa’ dónde va! Lleno de orgullo, Virlán García, llega a honrar sus raíces con su rola, “Del Norte”. Contándonos su historia de vida, este talentoso mexicano nos enseña cómo el haber crecido entre los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California lo convirtió en la gran persona que es hoy en día. Deslumbrando con su sonido “huapango-sierreño”, este hit es un must para tu playlist.

Burberry- Myke Towers, Ñengo Flow



Racks on racks on racks! Myke Towers regresa a sus trap roots con su lujoso sencillo, “Burberry”. Acompañando del “Real G For Life”, Ñengo Flow, este dúo busca dejar a todos esos envidiosos callados con sus expensive bars que demuestran el power que tienen en la industria, y por el cual nadie se debe meter con ellos. This single formará parte de su tan anticipado álbum, “Lyke Mike”, el cuál estará coming out soon.

Luna- Cami



You are going to love this song to the moon and back! La reina, Cami, nos transporta a otra dimensión con su nuevo single, “Luna”. Producida por el talentoso, Tainy, este out of this world hit viene cargado de lyrics íntimas y potentes que relatan una trágica historia de amor. Su impactante video musical inspirando en Quentin Tarantino, enseña un universo sobrenatural que describe el mundo interior de Cami y todas sus emociones.

La Última Vez- Silvestre Dangond



¡Escucha this song y que esta sea “La Última Vez” que lloras por esa persona que te hizo sufrir! Deleitándonos con otro vallenato, Silvestre Dangond, lanza un tema que narra el drama que vive en una ruptura amorosa y el difícil proceso de tomar la decisión de olvidar a esa mujer que con su orgullo y prepotencia lo hizo sufrir. Tocándole el corazón a muchos, hará que esos sufriendo por amor encuentren el valor para por fin decirle adiós a esa persona tóxica.

Dancing On Dangerous- Imanbek, Sofía Reyes, Sean Paul



¡Ponte los dancing shoes on porque esta noche se baila! Con tan solo 20 años el DJ ruso, Imanbek, se une al jamaiquino, Sean Paul y la mexicana, Sofía Reyes para debutar su soon to be summer smash, “Dancing on Dangerous”. Irradiando good vibes con su catchy beat, este trio nos inspira a live life to the fullest gozándola y bailándola. Turning the heat up, es seguro que este temazo sonará por todas partes all sumer long.

The Good Trip (Álbum)- Big Soto



¡Valió la pena la espera! Tras 4 años in the making, Big Soto, por fin debuta su disco, “The Good Trip”. Contando con 19 temazos y con la participación de artistas de alto calibre como Eladio Carrión y Jowell & Randy, este superstar demuestra que no tiene miedo de experimentar con géneros nuevos. Deleitando con temas desde reggaetón, R&B y hip-hop, este álbum seguro se convertirá en el favorito de muchos.

Ty Moy Kayf (You’re My High) Latin Version- Dzharo & Khanza, Nicky Jam, French Montana



¡This remix viene a takeover the world! Conquistando el mundo con su worldwide anthem, “Ty Moy Kayf (You’re My High)”, this Russian duo Dzharo & Khanza, take it to a whole new level con el estreno de su latin version. Comprobando que music has no limits, invitan a Nicky Jam y French Montana, para crear un temazo trilingüe que demuestra que la música es capaz de romper barreras y unir culturas sin importa de dónde eres.

Otros