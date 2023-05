Uforia #NewMusicPicks: Sebastián Yatra, Shakira, Lenier, Don Omar, El Fantasma, lanzan música nueva

The COLLAB we ALL needed to hear! Dejando a un lado sus controversias y diss tracks, “El Rey” Don Omar y “El Príncipe” Cosculluela causan revuelo con el lanzamiento de su primera colaboración juntos. Titulada, “Bandidos”, esta street track compuesta por ambos, los mantiene true to their roots and urban style y deja claro la huella que ambos íconos de Puerto Rico han dejado en la industria musical.