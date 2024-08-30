Uforia #NewMusicPicks: Sebastián Yatra, Christian Nodal, Becky G, Karol G y más estrenan música nueva

Los Domingos - Sebastián Yatra

Demostrando una vez más su excepcional talento para crear música que llega al corazón, Sebastián Yatra, lanzó su nuevo sencillo, “Los Domingos”. La nueva balada acústica pone fin a la espera de los seguidores del artista, quienes durante semanas han estado atentos a las redes sociales buscando pistas sobre el lanzamiento de este nuevo tema. El nombre del sencillo fue revelado por el propio artista un domingo durante un original gender/single reveal en México. "Los Domingos" lleva a los oyentes en un viaje donde Sebastián imagina distintos escenarios de lo que podría ser el reencuentro con la chica de sus sueños, a través de suaves rasgueos de guitarra y letras conmovedoras.

Pa’l Cora EP.01 - Christian Nodal

El amor, el despecho, el romance, la sensualidad, el doble sentido y la conquista son los grandes protagonistas de ‘Pa’l Cora EP 1’, en donde Christian Nodal hace un paseo por 7 historias con las que todos se podrán sentir identificados. A los ya estrenados ‘Kbron y Medio’, ‘No Me 100to Bien’, y ‘La Intención’ junto a Peso Pluma, se le suma el tema ‘Un Besito Más’, en colaboración con Estevie. Además de ‘La Corazonada’, ‘La Bachattita’ y ‘Bandolebrios’.

Cómo Diablos - Becky G

Becky G lanza su nuevo sencillo “Cómo Diablos”, un cautivador tema de corridos tumbados que provoca una ola de sentimientos puros. Con una poderosa fusión de sonidos tradicionales mexicanos y una intensidad apasionante, Becky canaliza la fuerza inquebrantable inherente a un corrido, abrazando sin miedo todo el espectro de sus emociones.

Vivo Por Ella - Andrea Bocelli, Karol G

Andrea Bocelli invitó a Karol G para lanzar una nueva versión de una de sus canciones más icónicas: ‘Vivo Por Ella’, que en su versión original hace parte la cantante española Marta Sánchez. El sencillo hace parte del próximo álbum de Bocelli, Duets, que se estrenará en el mes de octubre, con el que celebra su 30º aniversario en la música y contará con colaboraciones como Ed Sheeran, Céline Dion, J.Lo, Dua Lipa y Marc Anthony, entre otros.

Doctor - Luck Ra + Nicki Nicole

Los reconocidos artistas internacionales han unido sus talentos por primera vez en una cumbia que apela a la narración universal del amor y el desamor. Esta colaboración inesperada ha causado gran furor entre sus seguidores en las redes sociales y promete convertirse en un éxito instantáneo. A través de instrumentos vibrantes y una melodía pegajosa, este tema se convierte en una narrativa de esperanza, la cual se presenta con un ritmo que incita a la diversión. Acompañada de una letra muy sentida, ambos cantautores se meten dentro del corazón de alguien que, tras una traición, está en medio de una lucha emocional e intenta desesperadamente recuperar un amor perdido.

Grecia - JHAYCO

JHAYCO esta de regreso con "Grecia" un nuevo adelanto de su anticipado album 'Le Clique: Vida Rockstar (x)' . "Grecia" es un himno trap que habla de lujo y estilo. En este tema, JHAYCO declara: "baby, tú eres caro como un Patek", comparando a su chica con el mejor reloj de lujo. Con un ritmo contundente y letras afiladas, "Grecia" celebra el lujo y el reconocimiento del valor incomparable de alguien que no tiene precio. Es tema perfecto para quienes aprecian las cosas buenas de la vida.

Desaparecida - Mike Bahia

Mike Bahía continúa su viaje de redescubrimiento con el lanzamiento de su nuevo sencillo, una potente salsa que forma parte de su próximo material, el cual incluirá cuatro temas impregnados del sabor auténtico de Colombia. "Desaparecida" es una canción desgarradora que explora la transformación de una relación y el sentimiento de pérdida que surge cuando alguien que amamos cambia al punto de volverse irreconocible. Con una letra que describe la desesperación de un hombre que busca a la mujer que conoció y que ya no es la misma, Mike Bahía captura la esencia de la nostalgia y la melancolía, mientras el ritmo contagioso de la salsa eleva la emoción de la canción.

Contentoso - Luis Alfonso

“El Señorazo” presenta su más reciente proyecto, “Contentoso” un álbum que saca a relucir el trabajo de Luis Alfonso durante un año junto a su equipo, con quienes tuvo 17 horas de rodaje, apoyo de más de 200 personas en producción y las canciones fueron grabadas en bloque además de en vivo, dándole ese toque único que le da Luis Alfonso al género, donde muestra diferentes facetas de su personalidad y talento que continúa revolucionando a la música regional colombiana.

Brillar - Lenny Tavarez

El artista urbano Lenny Tavárez está listo para cautivar al público con su próximo álbum “Brillar”, que incluye 16 temas diversos que demuestran su versatilidad e innovación. Lenny da un paso firme con “Brillar” al adentrarse en géneros como la salsa, la bachata y la música electrónica. Esta nueva dirección musical demuestra su compromiso inquebrantable con la evolución artística y la creatividad. Las colaboraciones con artistas de renombre como Feid, Prince Royce, Ryan Castro, Chencho Corleone y Piso 21 le agregan profundidad y riqueza al álbum.

Malandrona - Karina Sofia

Esta canción es el segundo sencillo que formará parte de su primer álbum de estudio La Reina del Cañón, producido por el legendario Gustavo Santaolalla. “Malandrona” es una potente fusión de folk latinoamericano con una marcada influencia de la música tradicional mexicana, que refleja las raíces de Karina Sofía y su autenticidad como compositora. La canción narra la historia de una mujer empoderada y valiente, que se enfrenta a los retos de la vida con determinación. Desde las calles que la vieron crecer hasta la lucha por abrirse camino, la narrativa de “Malandrona” desafía los estereotipos y captura la esencia misma de la vida de la artista.

TOP - Pj Sin Suela

PJ Sin Suela está listo para cautivar al público con su nuevo sencillo. La canción es el tema bandera de su esperado álbum, “Toda Época Tiene Su Encanto,” el cual verá la luz el próximo 6 de septiembre. En “TOP,” el doctor- rapero presenta una canción de amor única, celebrando todas las formas en que su pareja es “TOP,” inspirándose en referencias personales y globales. Escrita e interpretada por PJ Sin Suela, marca un momento especial, ya que es la primera vez que canta en el álbum mientras experimenta con los sonidos del funk brasileño. La canción está inspirada en un término que su hermana usa con frecuencia, y refleja su proceso creativo de catalogar lo mejor de todo el mundo.

Bugatti Chiron - Marca Registrada

Eel nuevo sencillo de Grupo Marca Registrada, una de las agrupaciones más importantes y originales de la música regional mexicana, que este año celebró 10 años de trayectoria. "Bugatti" captura el contraste entre las carencias del pasado y la vida de lujos en el presente. Con una letra que reflexiona sobre la transformación personal y el éxito, el sencillo se convierte en una celebración al triunfo.

Ya Te Superé (Volumen 2) - Sofía Castro Ft. Majo Aguilar

Sofía Castro, ha invitado a Majo Aguilar, para darle un nuevo y emocionante giro a su más reciente sencillo “Ya Te Superé”. El remix de la canción Con “Ya Te Superé Volumen 2”, al ritmo de un pop-regional con fusiones de sonidos emblemáticos de banda mexicana, Sofía Castro nuevamente vuelve a destacar su habilidad de sumergirse en nuevos sonidos y estilos musicales, esta vez sumando el talento de la cantautora mexicana.

Palacio - Elsa y el mar

La cantautora y productora colombiana, presenta su muy esperado álbum 'Palacio'. Esta obra pop espiritual de 12 pistas que rompen las barreras de los géneros, captura la profunda metamorfosis emocional y musical de la artista aclamada. La canción melancólica, “Drogada de Emociones”, encabeza la carga y es una exploración conmovedora del amor torturado que ofrece a los oyentes una visión profundamente resonante de la psique de Elsa. Con confesiones implacables y paisajes sonoros de pop alternativo cargados de sintetizadores, PALACIO se sumerge profundamente en el alma de Elsa, invitando a los oyentes a explorar sus ansiedades más personales y contratiempos románticos en busca de un mayor significado.

Como La Flor - Play-N-Skillz, Natti Natasha Y Deorro

“Como La Flor” es un homenaje al clásico atemporal de Selena, en el que se mezclan estilos musicales modernos y diversos del género de la música electrónica, con un toque de nostalgia para rendirle tributo al éxito mundial de La Reina del Tex-Mex. El tema captura la esencia de cada uno de los artistas: el estilo de producción único y característico de Play-N-Skillz, los vocales hipnotizantes de Natti Natasha y la influencia de Deorro para darle un giro electrizante con sus ritmos vibrantes y sus letras cautivadoras.

Ni te conozco, ni me saludes - Edén Muñoz

Tan solo unos días después de lanzar su álbum, Eden Muñoz presenta su nuevo sencillo "Ni te conozco, ni me saludes", una potente canción de despecho que forma parte de su más reciente disco titulado *Eden*. Este álbum, lanzado el 19 de agosto, incluye 15 nuevos temas que reflejan la autenticidad y el sentimiento característico del cantante mexicano. Con esta producción, Eden Muñoz demuestra una vez más su capacidad para conectar profundamente con su audiencia a través de historias de amor, desamor y resiliencia.

Carita Triste - Ana Mena, Emilia

Ana Mena y Emilia ponen el broche final al verano con su nuevo hit viral en Tik Tok “Carita Triste”, una canción pop 100% adictiva que ha conquistado al público Millennial y Gen Z en tiempo record alzando esta nueva colaboración como una de las canciones pop más esperadas del año, nos lleva directo a una fiesta sin fin donde ambas artistas cantan al desamor, mezclando una letra que nos relata una historia de amor fallida.

Weekend The Club - Vallejo 777

Esta canción viene a revolucionar el género, ya que es una mezcla de música regional y electrónica que pondrá a vibrar a todo el mundo, transmitiendo el mensaje en su letra que habla de una persona que decide irse de fiesta sin ninguna preocupación buscando disfrutar la vida al máximo. El rodaje del video de “WEEKEND THE CLUB” se llevó a cabo en Cancún, convirtiéndose en el escenario perfecto para Vallejo 777, ya que a través del vídeo quería generar esas mismas emociones con las que fue creada está canción que está llena de euforia, felicidad y mucha emoción.