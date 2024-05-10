Uforia #NewMusicPicks: Ryan Castro, Debi Nova, Joss Favela, Peso Pluma y más estrenan música nueva

El Cantante del Ghetto - Ryan Castro

Ryan Castro, lanza su primer y esperado álbum de estudio, un proyecto que representa la cultura de su barrio de Pedregal en Medellín. El álbum es una colección de 18 temas en los que combina elementos del reggaetón clásico, el dancehall y el trap, géneros que han caracterizado sus inicios de la música desde cantar en los buses hasta convertirse en la sensación mundial que es hoy en día. Titulado como su apodo, ‘El Cantante del Ghetto’ es un homenaje personal a sus raíces, a su humilde crianza y a la gente trabajadora de su ciudad natal. Arcangel, Ñengo Flow, Yandel, Jowell y Randy, y Zion además de los artistas de la nueva generación como Myke Towers, Totoy el Frio, y Blessd, entre otros, hacen parte de este nuevo trabajo.

Joss Favela - Mis Compas Vol. 1

Este álbum es una celebración de la amistad que incluye seis canciones con colaboraciones de artistas de renombre como Banda MS, Erick Aragón «Codiciado», Gera MX, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Luis R. Conriquez, y Yuridia. 'Mis Compas Vol. 1' también representa un recorrido por los subgéneros de la música regional mexicana que más le resuenan a Favela y el estilo único de sus colaboradores, y cree que este era el momento perfecto para celebrar las raíces de su música y fusionarlas. El EP se acompaña con el lanzamiento del focus track, ‘Pensando Positivo’, una hermosa canción que, junto a Yuridia, dan como resultado una balada mariachi que sin duda se convertirá en un himno para los corazones rotos en proceso de recuperación.

Dar Vida - Debi Nova

Tras poco más de tres años desde el estreno de su última producción discográfica, la talentosa cantautora costarricense Debi Nova lanza "Dar Vida". El álbum, que marca el primer lanzamiento desde su último disco, adquiere un significado especial al haber sido creado durante un momento trascendental en la vida de la artista: su primer embarazo. El álbum está compuesto por 12 temas, cada uno de los cuales ofrece una ventana única a la intimidad y la evolución de Debi como artista y como mujer. La producción, además, tiene una serie de invitadas de lujo como Gaby Moreno, Goyo, Jarina De Marco y Kany García.

Peligrosa - Wisin, Anitta, Shaggy y Maffio

Wisin,estrenó oficialmente su esperado tema titulado "Peligrosa" una canción llena de frescura y diversidad, en colaboración con Anitta, Shaggy y Maffio, el cual formará parte de la Edición Deluxe de su próximo álbum, "Mr. W". ‘Peligrosa’, representa una fusión de culturas, es una celebración de la diversidad como artistas latinos. Esta canción es un reflejo de la esencia de nuestra comunidad, fusionando diferentes estilos como sólo en el género urbano se puede hacer. Puedes ver a Wisin en vivo el próximo 22 de junio en el Mix Live en Miami. Compra acá tus entradas.

La Durango - Peso Pluma, Junior H, Eslabón Armado

En una celebración de la perseverancia y el éxito, “La Durango” se presenta como un adelanto del tan esperado álbum de Peso Pluma, “Éxodo” que será estrenado el 20 de junio. Con un telón de fondo de tenacidad y triunfo, “La Durango” muestra el viaje para superar obstáculos y abrazar el éxito. Con sus convincentes ritmos tradicionales y letras inspiradoras, la canción invita a los oyentes a reflexionar sobre la importancia de vivir el momento, celebrar los logros personales y apreciar los placeres simples de la vida. Navegando en un Durango y sumergiéndose en su entorno, el trío contempla la dedicación y la resiliencia que allanaron el camino para sus logros. La fusión del talento y la creatividad de Junior H y Armado complementan a la perfección el estilo incomparable y la autenticidad de la sensual voz característica de Peso Pluma, forjando un nuevo camino para el género musical.

No Sé Quién Soy - Olga Tañón, Lenier

La icónica "Mujer de Fuego" anuncia su nueva canción en la que cuenta con la colaboración especial de Lenier y captura, de forma excepcional y emotiva, las complejidades que surgen en las relaciones cuando pierden su esencia y amor. La canción ofrece una experiencia musical profunda. Tañón y Lenier combinan sus matices vocales en una interpretación magistral que transmite la vivencia de estas situaciones durante su actuación. Con un ambiente musical cargado de dolor y amor, "No Sé Quién Soy" evoca la búsqueda de un reencuentro de almas y explora el desafío de redescubrir el amor en las relaciones.

Jugando A Que No Pasa Nada - Grupo Frontera (álbum)

Grupo Frontera,lanza su muy esperado segundo álbum “Jugando A Que No Pasa Nada” en un testimonio de sus habilidades para traspasar límites mientras se mantienen fieles a sus raíces. Incluyendo una alineación de poderosas colaboraciones con artistas de renombre como Christian Nodal, Maluma y Nicki Nicole con el tema principal “Los Dos” con Morat, “Jugando A Que No Pasa Nada” cuenta con 12 pistas en una oda a la vida, el desamor y el amor, tocando la fibra sensible con su cruda honestidad y mostrando el encanto y estilo característicos de la banda. El álbum mezcla una variedad de géneros como el norteño y la cumbia, mientras tanto también incursiona en nuevos sonidos experimentales para el grupo.

y ¿Qué Tiene? - Banda Los Recoditos - (álbum)

En el año en que están cumpliendo 35 años de exitosa trayectoria, Banda Los Recoditos estrena su EP que incluye 6 canciones entre rancheras y baladas, todas ellas bajo la producción de Alfonso Lizárraga. El tema focus track que abandera esta producción se titula “Olvídalo conmigo”, una balada de desamor de la inspiración de Eladio Flores Castro y Raúl Quintero, quienes nos cuentan cómo un hombre quien está enamorado de una mujer que no le corresponde, le dice que el hombre al que ella ama y con el que vive, la engaña con otras y la hace sufrir, y que la mejor manera de olvidarlo es precisamente estando con él.

Fantasías - Fabio Capri

Tras el lanzamiento de su canción de amor especial para San Valentín,Fabio Capri vuelve con una balada romántica titulada 'Fantasías'. En esta ocasión, nos presenta un single de indie pop regional que empieza a definir el estilo musical del artista y nos describe cómo es para él la chica ideal. "Fantasías" es sólo su segundo single de 2024, pero no será el único, ya que Fabio ha estado trabajando en el estudio de grabación en varias colaboraciones que verán la luz próximamente.

Un Sueño Llamado Sinfónico - Felipe Peláez (Álbum)

FELIPE PELÁEZ celebra sus 20 años de carrera artística presentando un álbum de nueve pistas que representa la realización de un sueño creativo. "Un Sueño Llamado Sinfónico" representa un momento crucial en la carrera del Felipe. Su creación duró casi siete años, y contiene una selección finamente curada pero diversa de las canciones más icónicas como "Tu Hombre Soy Yo" y "El Amor Más Grande Del Planeta", reimaginadas con arreglos sinfónicos envolventes, ejecutados por un equipo de más de 70 talentosos músicos, quienes dieron un sonido vívido y grandioso a cada pieza.

Simón Simón - Polo Gonzalez

El nuevo sencillo de Polo González, un artista que está destacándose por proponer elementos nuevos en cada lanzamiento y que empiezan a sobresalir dentro del género mexicano urbano, ahora nos ofrece una mezcla muy interesante de requintos y beats electrónicos, con la que aspira a entrar en todas las party playlists de este verano. Este tema promete conectar con fuerza entre sus seguidores.

Ojitos De Colores - Mar

Mar, irrumpe en la escena musical con el estreno de su nueva canción ‘Ojitos de Colores’, un vibrante sencillo que promete ser un éxito rotundo, al combinar ritmos de reggaeton con melodías pop que capturan la esencia de la juventud y la escena contemporánea. El tema, escrito por Mar, junto a un talentoso equipo de colaboradores, se destaca por su calidad musical y la mezcla perfecta entre líricas emocionales y ritmos bailables. El lanzamiento viene acompañado de un colorido vídeo musical, grabado en las coloridas calles de Miami, Florida.

New Artist Alert



Mensajes Ficticios - Lemuell

El talentoso artista puertorriqueño Lemuell, nos presenta esta nueva pieza que promete cautivar a sus seguidores. La canción aborda una temática intrigante y emocionante. Relata la historia de unos mensajes ficticios que una mujer envía a un hombre, despertando en él la sensación de estar junto a ella. Sin embargo, el protagonista se debate entre interpretar estos mensajes como un simple deseo pasajero o como el inicio de una relación seria y significativa. Lo fascinante de la canción es cómo el protagonista, inicialmente cauteloso debido a heridas pasadas, se encuentra finalmente enamorado al probar la autenticidad de los sentimientos de esta mujer que logra abrir su corazón cerrado por el daño previo.