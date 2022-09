Uforia #NewMusicPicks: ¡Romeo Santos, Gerardo Ortiz, Nicki Nicole, Joonti, Key y más artistas estrenan música nueva!

¡Buckle up your seat belt, porque Romeo Santos is about to take you on a wild ride! Tras mucha anticipación, el “King de la Bachata” finalmente estrena su nuevo álbum, “Fórmula Vol. 3”. Compuesto de 21 canciones, este nuevo disco eleva la bachata to a whole new level con colaboraciones históricas e inesperadas con artistas como Rosalía, Justin Timberlake y Christian Nodal. ¡Sin duda, es un must para escuchar!