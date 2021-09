Uforia #NewMusicPicks: ¡La nueva música está que arde!

¡The time has come, Virlán García, finalmente estrena su nuevo disco, “Híbrido”. Presentando una mezcla de temas de diferentes géneros como sierreño, balada, corrido trap y mucho más, este artista on the rise del regional mexicano trae música que le encantará a sus seguidores y que convertirá a otros en sus nuevos fans. De manera evidente, este disco definitivamente le encantará a todos los que lo escuchen. Check it out!