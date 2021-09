Uforia #NewMusicPicks: ¡Otros viernes = más música para agregar a tu playlist!

¡El junte that we have all been waiting for! El productor jamaiquino Rvssian se une a Rauw Alejandro y Chris Brown para crear el collab perfecto con el single, “Nostálgico”. Poniéndonos en mood melancólico, este trío combina el R&B y reggaetón con letras sentimentales que hará que recuerdes a ese ex que te hizo daño pero que aun extrañas. Rompiéndola con sus vocals y dance moves, esta colaboración is one we will never forget.