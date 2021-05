Uforia #NewMusicPicks: ¡Otro viernes = música nueva!

Soy Mala (EP) - Victoria La Mala



¡Esta siguiente boss babe llega para demostrar que ella sí que es BAD! Estrenando su nuevo EP, “Soy Mala”, Victoria La Mala sorprende a sus fanáticos con este new project. Entre sus ocho nuevas rolas podemos escuchar su fire focus track junto a Chiquis Rivera titulada, “Sexo Débil (Tu no me dices qué hacer)”. Este corrido con fusión de cumbia empodera a las mujeres a demostrar que ellas NO son no NADA débiles. Definitely que no one is gonna tell this duo what to do.

Muchas Mamás - Noreh, Servando y Florentino



¡Que vivan todas las MAMÁS! El talentoso Noreh se une al icónico dúo Servando y Florentino para regalarle serenata a todas las madres en el día de Mother’s Day. Con su song, “Muchas Mamás”, celebran a todas esas figuras maternas en sus vidas que les han brindado amor y apoyo incondicional. Al igual que también honran a todas esas madres que les ha tocado trabajar duro para darles lo mejor a sus hijos. ¡Dedícasela a tu mamá en su gran día!

La Puerta - Carlos Arroyo, Luis Fonsi



¡Vas a querer dejar la front door open para que todos escuchen lo increíble que está this collaboration! Con otro slam dunk up his sleeve, el basquetbolista Carlos Arroyo invita a su compatriota Luis Fonsi para lanzar “La Puerta”. Compuesta de una melodía más sutil pero poderosa, este temazo se trata de no rogarle a alguien que se quiere ir de una relación y más bien decirle que la puerta esta abierta para que se marche si quiere.

Inédito (Álbum) - Carin León



¡Qué sorpresa más espectacular! Carin León les obsequia tremendo regalo a sus fanáticos con el debut de su álbum, “Inédito”. A través de 17 rolas, este rey del regional mexicano deja su imaginación volar y demuestra su versatilidad como artista al explora con otros géneros. Sin perder su esencia sierreña, este disco cuenta con grandes rolas que seguro les van a encantar a todos cuando lo escuchen.

Un Velero Llamado Libertad - Carlos Rivera, José Luis Perales



¡Un junte legendario! Carlos Rivera nos da la primera probadita de su nuevo proyecto “Leyendas”, con el cual busca homenajear a los íconos de la música latina que han influenciado su carrera. Hoy cumple un sueño al unir su voz con el maestro José Luis Perales en la reversión de su clásico, “Un Velero Llamado Libertad”. A través de esta song le rinde tributó a este cantautor español quien ha sido una de sus máximas inspiraciones musicales.

El Tren - Micro TDH, Myke Towers



¡Cuidado y se te pasa “El Tren” por estar escuchando lo nuevo de Micro TDH con Myke Towers! Uniendo a Venezuela y Puerto Rico, estos chicos de la nueva generación llegan con una canción que se trata sobre la importancia del amor propio, la seguridad y la autoestima. Mezclando sus increíbles vocals, esta canción hará que muchos que puedan estar pasando por una situación similar, se sientan muy identificados. Check it out!

Confesarte - Suazo Baby, EIX



¡We confess que estamos obsesionados con esta canción! El artista en ascenso Suazo Baby llega para takeover the world con su tema “Confesarte”, en compañía del talentoso EIX. Dejando a un lado el dembow que lo caracteriza, este chico da paso a una nueva etapa de su vida, apostando un nuevo sonido más melódico y con un beat inconfundible de reggaetón. Esta canción gira entorno a la confesión que los artistas le hacen a la mujer de sus sueños.

Wiken - Ramón Vega, Gera MX



¡Y para qué escuchar esta jam solo una noche, si la puedes tener on repeat todo el fin de semana! El artist on the rise, Ramón Vega, se junta con el rapero Gera MX, para deslumbrar con su canción “Wiken”. Compuesta de liricas coquetas y pícaras, nos cantan sobre pasar un weekend con una chica que no esta exactamente soltera, pero a pesar de las consecuencias, quieren disfrutar de la experiencia.

Se Veía Venir - Marco Antonio Solís



We did not see this one coming! Marco Antonio Solís sorprende con el lanzamiento de su primer sencillo en tres años. Bajo el nombre “Se Veía Venir”, esta hermosa canción está llena de romanticismo y es un himno para todo esos que están heridos del corazón y uno que otro despechado. Regresando a su ritmo y sonidos de mariachi, este temazo espera ser considerado una de las obras más importantes del “Buki”. El music video estará disponible esta noche.

Bad For Me - Sebastián Javier



¡This song es tan contagiosa que no podrás sacártela de la cabeza! Tras anunciar su unión con Elektra Records, Sebastián Javier debuta su bilingual latin pop song, “Bad For Me”. Con esta canción transciende fronteras con una impecable melodía que se basa en nuestra atracción universal hacia el amor tóxico. However, esta canción tiene un tono optimista que demuestra que todos aprendemos de nuestros errores.

Freshy Remix- Yari M, Randy, Brray



¡Mujeres al poder! Como una de las nuevas artistas femeninas que se abren camino en la industria musical, llega Yari M junto a Randy y Brray con su “Freshy Remix”. Con un flow de chica mala, un video lleno de colores y lyrics bien atrevidos, la cantante demuestra que lo urbano y lo sensual pueden ir muy bien de la mano. Sin lugar a duda, la unión de estos 3 boricuas resultó en un tema que querrás tener en replay all weekend long.

New Artist

Mala Conmigo - Morelli



¡Un sueño hecho realidad! El reconocido cantautor Morelli makes another dream come true con el lanzamiento de su primer sencillo oficialmente como cantante, “Mala Conmigo”. A través de este temazo, el colombiano busca redefine la nueva era del pop con su sonido único. En su homestyle music video, lo vemos bailar y disfrutar junto a algunos de sus reconocidos amigos en la industria. ¡No te lo puedes perder!

Otros