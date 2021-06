Uforia #NewMusicPicks: ¡Otro viernes más de música nueva!

Yonaguni- Bad Bunny



¡Esta canción is a whole vibe! Bad Bunny hace lo que se le da la gana y regresa con su primer single oficial del 2021, “Yonaguni”. Inspirado por el nombre de una isla japonesa, este track fusiona ritmos de reggaetón con una sweet melody, dándole ese twist inesperado al estilo del conejo malo. Deslumbrando with a chill and fun vibe, su video musical es uno que no te puedes perder por nada en el mundo.

Fulanito- Becky G, El Alfa



¡Vas a querer bailar esta jam apretadito con un “Fulanito”! Becky G y El Alfa, se unen para crear uno de los mejores juntes of all time. Combinando sus unique flows, esta canción se basa en querer bailar toda la noche pegadito con alguien que te gusta, hasta que cierren el club. Con un beat pegajoso esta canción sin duda se convertirá en la favorita para dance este verano. ¡Así que agarra a tu pareja porque esta noche se baila!

Géminis (EP)- Ecko



Give it up for the almost birthday boy! Celebrando el mes de su cumpleaños a lo grande, Ecko lanza su EP, “Géminis”. Escrito durante la pandemia, estos 8 nuevos temas demuestran la dualidad de su personalidad, desde su lado más sentimental, hasta el más alegre. Así sus fanáticos pueden conocer un poco más quién verdaderamente es Ignacio, la persona detrás del artista. ¡Escúchalo y disfrútalo en honor al cumpleañero!

FE (Álbum)- Ricardo Montaner



¡Un álbum lleno de faith! Nuevamente, Ricardo Montaner, sorprende con otro lanzamiento caído del cielo. Esta vez debuta su disco “FE”, el cuál es su primer full album dedicado para alabar y adorar a Dios. A través de 11 temas espirituales, envía un mensaje de la importancia de tener fe y cómo esto puede ayudarte durante los momentos más difíciles. Transmitiendo fortaleza y esperanza a los que lo necesitan, esta new music seguro ayudará a muchos.

Sin Miedo (Del Amor Y Otros Demonios) Acoustic Version- Kali Uchis



And it definitely can’t get any better than this! La queen, Kali Uchis trae otro éxito up her sleeve con el estreno de la versión acústica de su EP, “Sin Miedo (Del Amor y Otros Demonios)”. Dándole un spin increíble y más raw a worldwide hits como “Telepatía” y “La Luz”, este project es un ejemplo del gran talento que tiene y sus impresionantes vocals. No hay duda de que al escucharlo, it will blow everyone’s mind.

Idiota- Morat, Danna Paola



¡Y esta próxima colaboración está de película! Los talentosos Morat estrenan su nuevo sencillo, “Idiota”, en compañía de la superstar, Danna Paola. Poniéndonos en mood romantic, cantan sobre no poder superar a alguien especial, y aun sabiendo de que un amor así nunca llegará de nuevo, ellos insisten en seguir buscándolo. Al ver su music video, verás cómo le rinden homenaje al cine negro con una increíble producción.

Cuando Toca Toca- Ovi



Started from the bottom and now he is here! Ovi llega esta week a dejar a sus haters callados con su tema, “Cuando Toca Toca”. Con powerful lyrics relata cómo muchos no creyeron en él al inicio, pero ahora que lo ven en la cima, quieren aprovecharse de su fama. También cuenta cómo su vida ha cambiado ya que ahora puede comprarse todos los lujos que él guste, gracias a su esfuerzo y trabajo. Check it out.

Mala Influencia- Noriel, Manuel Turizo



¡Lo prometido es deuda! Dándole seguimiento a esta nueva etapa musical, Noriel se une a su bro Manuel Turizo, para romper con su collab, “Mala Influencia”. Impulsando a convertirse en un summer anthem, esta canción trata sobre el desamor y el self empowerement de prometerse a nunca más volver a pasar por una situación similar. Deslumbrando con un beat fresco, Noriel demuestra que definitivamente no le va a bajar ni un poquito.

Si Nos Dejan- Christian Nodal, Belinda



Couples who make music together, stay together! Los lovebirds, Christian Nodal y Belinda, debutan su primera colaboración juntos para rendirle tributo al insuperable éxito del compositor José Alfredo Jimenéz, “Si Nos Dejan”. Uniendo sus talentos y pouring their hearts out, han logrado darle a esta nueva versión un sonido único mediante el cual se siente el amor que se tienen el uno al otro. Estos dos, sí que son COUPLE GOALS.

La Rutina- Mike Bahía



¡Una jam para salir de “La Rutina”! Mike Bahía viene esta semana con un profundo mensaje de amor y una canción que relata una historia cotidiana que al escucharla muchos podrán sentirse identificados. Mediante sus hermosas lyrics nos invita a reflexionar y aprovechar cada momento a lado de la persona que queremos y tenemos miedo de perder, cuando la relación empieza a sentirse monótona. Así que vive cada momento como si fuese la primera vez que se conocen.

Si Nos Pasamos De Tragos- Lenny De La Rosa, Tito El Bambino



¡Hermanos caribeños bajo el mismo son! El cubano, Lenny de La Rosa, cumple uno de sus sueños al colaborar con el pionero del reggaetón Tito El Bambino, en su tema, “Si Nos Pasamos De Tragos”. Dejando ver su versatilidad como artista, presenta una mezcla de pop urbano con sonidos tropicales que irradian vibras positivas y que pondrán a everyone a dance donde sea que estén. ¡No te la puedes perder!

Las Locuras Mías (3 Versiones Acústicas)- Silvestre Dangond



¿Qué es mejor que un single release de Silvestre Dangond? ¡3 new releases acústicos de sus grandes temas que forman parte de su reciente disco, “Las Locuras Mías”! Presentando versiones diferentes de sus siguientes canciones, “Manda Cachaza”, “El Que Te Gusta Soy Yo” y “La Bohemia”, deja ver cómo puede elevar un hit to a whole new level. Te aseguramos que no te vas a arrepentir de escucharlas.

Uforia Debut

Caso Perdido- VF7



What a surprise! VF7 encienden las redes tras anunciar su bonus track, “Caso Perdido”, de su más reciente álbum, “Núcleo”. Este reggaetón wavy y romántico llega para curar el corazón más herido al relatar la historia de superación de una chica que decide mejor continuar con su vida que seguir sufriendo por un amor que no supo valorarla. Tras el gran éxito que tuvo su disco, este release cae “como anillo al dedo”.