Uforia #NewMusicPicks: ¡Otro viernes de música nueva!

Revelación (EP)- Selena Gomez



The BIG day has arrived! Selena Gomez por fin hace el gran reveal de su primer EP en español, “Revelación”. De la mano de 7 temas y con fire collaborations junto a DJ Snake, Rauw Alejandro y Myke Towers, nuestra talentosa “Uforia Artist Of The Month”, marca un antes y un después en su carrera con este nuevo proyecto. Honrando sus raíces a través de esta new music, llega a demostrar que she is proud to be a LATINA.

Gente En La Calle- Fito Páez, Lali



¡Este dúo es sinónimo de perfección! El ícono musical, Fito Páez, se une a su compatriota, Lali para debutar el videoclip de su tema, “Gente En La Calle”. Mediante sus escenas cinematográficas y sus líricas, proyectan un mensaje de solidaridad, inspirando a sus fanáticos a dejar a un lado su egoísmo y extender la mano a quiénes más lo necesitan. ¿Y tú ya ayudaste a alguien hoy?

She’s BINGO- MC Blitzy, Nicole Scherzinger, Luis Fonsi



We have a WINNER! Luis Fonsi y Nicole Scherzinger join forces con el productor MC Blitzy para lanzar su banger, “She’s BINGO”. Mezclando un catchy modern beat con su inigualables talento, han logrado reinventar el icónico musical hit de los 70’s titulado, “D.I.S.C.O”. Este junte se dio en colaboración con el famoso online mobile game, “Bingo Blitz”. ¡Escúchala y convierte en un ganador!

Christian Dior- Jhay Cortez



¡Definitivamente, Jhay Cortez es un DURO! Tras compartir la noticia de que new music was on it’s way, el puertorriqueño sorprende a todos con el estreno de su luxury single, “Christian Dior”. Escrita por él y producida por Tainy, este high quality jam se trata de una experiencia sensual y lujosa que se inspira en temas como la mujer, el poder y la opulencia. ¡Este tema sin duda is worth a million bucks!

Estamos J*didos- Silvestre Dangond



¡Silvestre Dangond sigue divirtiéndose con sus locuras! Esta week el cantante de vallenato, estrena el video musical de su song, “Estamos J*didos”. Filmado 100% a distancia durante la pandemia, logra demostrar la química explosiva entre dos amantes, quienes están locos por volverse a encontrar. Esta divertida canción forma parte de su más reciente álbum, “Las Locuras Mías”. Check it out!

Travesuras (Remix)- Nio García, Casper Mágico, Ozuna, Wisin, Yandel, Myke Towers



¡Get ready, porque esta noche es de “Travesuras”! Once again, Nio García y Casper Mágico, están listos para apoderarse de las redes con un remix que viene ON FIRE. Esta new version presenta un junte travieso, en compañía de Ozuna, Myke Towers y Wisin & Yandel, en la cuál resaltan las personalidades musicales de cada uno, agregándole un toque out of this world. Sin duda que la tendrás on repeat, all weekend long.

Se Parece A Ella- N’ Klabe



¡Que vivan las mujeres! “Los Chicos Lindos de la Salsa”, N’ Klabe, celebran a todas las mamacitas en este Mes de la Mujer, con el estreno de su tema, “Se Parece A Ella”. Mediante sus poéticas lyrics, buscan resaltar la belleza femenina y enviar un mensaje de empoderamiento, demostrando que no importa la edad, la profesión o el físico, each woman is beautiful in their own unique and special way.

Insisto- Llane



¡We insist that you are gonna love esta canción! Llane nos deja ver su lado persistente con su new hit, “Insisto”. Mediante su voz cautivadora, este colombiano le ruega a una chica, que este con él, en vez de con ese hombre con quién ella se siente dolida. Al igual le promete que la amará con libertad, porqué la vida le ha enseñado que el amor se trata de dejar ser y de no tener miedo a perder. ¡Insistimos que la tienes que tener en tu playlist!

Mujeres- Ramón Vega



¡Marzo con “M” de “Mujeres”! El joven mexicano, Ramón Vega,le trae una serenata especial a todas las girls en este mes. Estrenando su nuevo single el 8 de marzo, conmemora el “Día Internacional de la Mujer”, con un temazo que relata sus sentimientos puros hacía una special lady en su vida. Su music video, el cuál fue dirigido por el mismo, nos deja tap into su lado más romántico. ¡Definitivamente, no hay nada que este chico no pueda hacer!

Código Secreto- VF7, Lunay



¡VF7 y Lunay tienen el “Código Secreto” para crear un EPIC collab! Representando a la new generation del género, estos dos music prodigies, se unen para estrenar el video oficial de su más reciente colaboración. Este hit que forma parte del álbum, “Núcleo”, de la puertorriqueña, presenta un romantic flow, que es perfecto para dedicarle a esa personita que tiene el secret code de tu corazón.

Uforia Debut

Recio- Carin León



¡Pa’ que sepan como ruge el lion! El inigualable, Carin León, llega a demostrar con el estreno de su nueva rola, “Recio”, que él siempre viene con todo. Este corrido fresco norteño se basa en la story de una persona que lleva una vida en exceso. Así lo podemos observar en su video musical, en donde nos enseñan como un hombre vive la vida diferente y las cosas que le suceden por su distintivo lifestyle. ¡Amonos recio!

New Artist

Boy Bye- Aria Vega



¡Dile “Boy Bye” a ese hombre que no te sabe valorar! Así nos motiva la artist on the rise de Barranquilla , Aria Vega, con su nueva heartfelt song. Este temazo que trae una soulful melody con ritmos latinos, presenta letras que empoderan a todas las mujeres, ha dejar ir a ese chico tóxico que lo único que sabe hacer es herirlas, y que dejen que el karma se encarge del corazón de ese criminal. ¡No te la puedes perder!

Otros