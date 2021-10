Uforia #NewMusicPicks: ¡Octubre llega con música nueva!

¡El rey de la guaracha is back and better than ever! El aclamado dj colombiano, Cornetto, debuta con su álbum de estudio, “Neas Don’t Cry”. Elevando este género musical to a whole new level, presenta 16 temas inéditos y colaboraciones top junto a colegas como Magic Juan, Jowell, Guelo Star y Flex. Llevando la guaracha house por todo el mundo, este disco es un dream come true para este artista on the rise.