Uforia #NewMusicPicks: ¡Nuestro día favorito de la semana ha llegado con música nueva!

42 (Álbum)- Sech



¡Directo desde Panamá, Sech viene a dejar todo en la cancha con el release de su new baby, “42”! Este nuevo disco, trae el número de playera de béisbol del destacado jugador panameño de los Yankees y uno de los grandes ídolos de su infancia, Mariano Rivera. A través de 10 new songs relata su historia de vida y cuenta sobre esas situaciones desafiantes e inspiradoras que lo convirtieron en la persona que es hoy en día . ¡This album definitivamente es un HOME RUN!

Canción Bonita- Carlos Vives



¡Que colaboración más beautiful! Carlos Vives y Ricky Martin se unen por primera vez para lanzar una hermosa song titulada, “Canción Bonita”. Deslumbrando con un ritmo pegajoso y líricas románticas, este dúo, presenta una canción de fiesta que te dará ganas de bailar con alguien que te vuelve loco. En su fun music video los vemos resaltar todos los encantos que posee la hermosa isla de Puerto Rico.

Pareja Del Año- Sebastián Yatra, Myke Towers



¡Este próximo junte se convertirá in the collab of the year para muchos! Joining forces en el tema, “Pareja Del Año”, Sebastián Yatra y Myke Towers llegan para cantarle a una chica de quién están locamente enamorados pero que hoy en día extrañan. Combinando letras profundas y un poco tristes, pero con un beat movido, han logrado crear la canción ideal para cantarla a todo pulmón y sacar ese despecho que llevas por dentro.

Aire- Steve Aoki, Farruko



¡Vas a quedar sin “Aire” al escuchar esta song! Once again, el reconocido DJ Steve Aoki, muestra su habilidad innata para fusionar su sonido inigualable con otros géneros. Esta vez invita a Farruko para crear un summer bop que se trata de pasar la noche perfecta junto a la persona de tus sueños e insinúa las cosas que pueden suceder entre ambos. Este tema es lo que todos necesitamos para disfrutar en las pool parties este verano.

Midnight Boom- Ir Sais, ChoQuibTown, Afro B



¡Cuidado porque esta canción es explosiva! Bringing cultures together, Ir Sais en compañía de los talentosos ChocQuibTown y Afro B, presentan su afro-latin single, “Midnight Boom”. Prometiendo ser el anthem del año, está new jam viene cargada de buenas vibras y tiene como propósito demostrar que no importa la cultura o el idioma, la música definitely no tiene limits. ¡Es un must para agregar a tu playlist!

Presente y Futuro- Llane, Zion, Álvaro Díaz



¡Queremos escuchar esta canción on repeat en el “Presente y Futuro”! Llane sorprende con una colaboración con mucho flow junto a los aclamados, Zion y Álvaro Díaz. Fusionando sus tres voces regalan un nuevo hit lleno de amor, que se trata de superar miedos, volver a confiar y tener optimismo de enfrentar el futuro junto con esa persona especial en tu vida. Motivándonos a vivir en el presente, esta temazo seguro que te va a encantar.

Te Llamo- Olga Tañón



¡Double release para celebrar su birthday week a lo grande! “La Mujer De Fuego”, Olga Tañón, estrena no solo una pero dos versiones de su nuevo tema, “Te Llamo”. Demostrando su evolución musical, nos deleita con una versión de ritmo Tropical-Ranchera y la otra al estilo del Regional Mexicano. Ambas contarán con videoclips oficiales y se verá por primera vez la participación de su querido esposo.

Porfa No Te Vayas- Beret, Morat



¡No te vayas sin antes haber escuchado lo nuevo del español Beret y los colombianos Morat! Sorprendiendo con su energetic hit, “Porfa No Te Vayas”, estos cinco boys vienen a rogarle una amiga que les gusta, que please no se vaya a vivir lejos de ellos. Al ver su video musical nos transportan a un mundo tierno y colorido en donde intentan hacer hasta lo imposible para detener a esa chica de mudarse.

Castigo- Los Rivera Destino, Pedro Capó



¿Qué tal si bailamos y en la disco nos juntamos? Así nos vienen a cantar la banda de sátira social puertorriqueña, Los Rivera Destino, junto a su compatriota, Pedro Capó. Escrita durante la pandemia, el bolero con un toque moderno “Castigo”, relata sobre querer bailar con alguien especial pero debido a las circunstancias, no sabes cuándo será ese día que por fin se puedan ver. ¡Escúchala porque si no lo haces estos boys te van a castigar!

Dime Si Tu- Anonimus, Guaynaa, Nicky Jam, Arcángel, De La Ghetto, Kevvo



¡“Dime Si Tu” también estas obsessed con este new jam! Debutando un junte like no other, Anonimus, reúne a los artistas top, Guaynaa, Nicky Jam, Arcángel,De La Ghetto y Kevvo para crear una canción que sin duda romperá en la discoteca . Mezclando beats del old y new school reggaetón te tendrán moviendo tu body con un perreito pegajoso de líricas sensuales y coquetas. ¡No te la puedes perder!

De Todo- Blessd



¡Hecho en Medellín! Representando la nueva generación, el colombiano Blessd, debuta su cuarta producción musical, “De Todo”. Experimentando con el género del trap, trae un temazo mediante el cual narra su historia de vida y empodera a la juventud de su barrio a entender que si se puede progresar. Además, a través de sus líricas le habla y agradece a ese verdadero amor que lo apoyo desde el comienzo.

Por Qué No Le Dices (Álbum)- Lalo Cruz



Dreams do come true! Así viene a demostrar el prodigio del regional mexicano, Lalo Cruz, con el lanzamiento de su primer disco, “Por Qué No Le Dices”. Buscando dejar su huella en la industria de la música, presenta rolas inspiradas sobre momentos divertidos y memorables que ha vivido junto a sus amigos. Mezclando ritmos de mariachi, banda, norteño y sierreño, este new project es solo el comienzo de un sueño hecho realidad.

