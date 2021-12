Maluma cantó banda con Grupo Firme en una nueva colaboración: va para los "haters"

El reggaetonero colombiano Maluma y la banda de música tradicional mexicana Grupo Firme estrenaron el video de su primera colaboración.

La canción se llama 'Cada quien', la cual hasta el momento solo está disponible en YouTube y ya lleva más de 3 millones de reproducciones a unas horas de su estreno.

El video fue grabado en Medellín, ciudad de Colombia de la que es originario Maluma, quien apareció portando una chamarra de piel negra, pantalón de mezclilla, una camisa a rayas y un sombrero blanco de vaquero.

El cantante y la agrupación aparecieron en una cantina que recuerda al estilo del western, en lo que simulaba ser una fiesta llena de bebida y música.

Dicha cantina tiene un dato curioso para los fans del intérprete colombiano, ya que lleva por nombre 'Fonda de Juancho', apodo por el cual también es conocido Maluma.

Al ritmo de la música, Maluma y Eduin (vocalista de Grupo Firme) bailaron y cantaron e incluso compartieron generosos tragos de tequila mientras mantenían sus brazos entrelazados.



Desde varios días atrás, ambos famosos compartieron en sus cuentas de Instagram fotografías en donde les prometieron a sus fans una sorpresa, la cual resultó ser su colaboración estrenada el 7 de diciembre.

Al final del video, Eduin y Maluma tuvieron una conversación, en donde el vocalista mexicano aceptó su sorpresa por la cantidad de tequila que el colombiano podía tomar.

“No sabía que tomaba tanto el Maluma”, se sorprendió Eduin Caz

No es la primera canción de banda de Maluma

Si bien su fuerte es el reggaeton, no es la primera vez que Maluma interpreta una canción de banda. A principios del 2021, él y Carlos Rivera estrenaron con Calibre 50 la canción '100 años', la cual habla acerca del perdón y de la lucha por preservar el amor verdadero.



En noviembre del 2021, Maluma sorprendió a sus fans con una storie de Instagram en donde se le vio, junto a los miembros de Grupo Firme, cantando 'Aca entre nos', canción que popularizó Vicente Fernández.

Grupo Firme y sus respuestas a los 'haters'

'Cada quien' es otro de los sencillos que Grupo Firme ha estrenado en el año, y junto con 'Ya supérame', 'Hablemos' y 'Un tequila' formarán parte del nuevo disco de la agrupación.

La nueva canción parece una respuesta a las posibles críticas hacia Johnny y Eduin Caz, cantantes y líderes de Grupo Firme, por sus vidas llenas de lujos.

“Que si me gasto el dinero en cosas caras. Si me voy de vacaciones para Italia. ¡Cada quién!. No se enreden, cada quién. Si les cala, nomás no volteen a ver”, dice la canción en una de sus estrofas.

Algo similar sucedió con la canción 'Enloqueceme', la cual es un cover de un tema de OV7. En el video de ese sencillo, Jhonny Caz usa el uniforme de la serie 'Élite', mientras comienza a describir el amor que siente por su compañero de clases.

A través de un video en de YouTube en 'Conexión Grupera', el vocalista reveló que no había sido una actuación, ya que es un hombre gay. También aprovechó para mencionar que no fue una estrategia para salir del clóset, ya que tanto su familia como sus amigos están al tanto de su orientación sexual desde años atrás.