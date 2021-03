Uforia #NewMusicPicks: ¡Música nueva para tu playlist!

Tu Veneno- J Balvin



¡Siempre rompiendo, nunca inrompiendo! Once again, J Balvin, llega a deleitarnos con más música nueva para agregar al playlist. Estrenando su latest single, “Tu Veneno”, este colombiano nos canta sobre una chica quien le puso frenos a su relación con él, pero que, aunque ya tiene a otro, parece que todavía extraña todos esos momentos que pasaron juntos. ¡Dedícasela a esa persona que ya no es tuya pero que you still miss!

Motivos- Jenni Rivera



¡Su legado VIVE! “La Diva de la Banda”, Jenni Rivera, llega para recordarle a todos sus fanáticos que ella sigue presente. Esta vez she is back con un cover de una de sus canciones favoritas titulada “Motivos” del ícono José Domingo. Dándole su toque especial, this unreleased song fue grabada en dos diferentes versiones, Banda y Mariachi. La familia Rivera tiene muchas sorpresitas más por venir en este 2021.

Me Fijé- Alex Rose, Rauw Alejandro



¡No vas a querer que el DJ te cambie esta new song! El nuevo rockstar, Alex Rose, se une a Rauw Alejandro, para lanzar un mega hit titulado, “Me Fijé”. Esta canción full of swaggy, se trata de cuando te fijas en alguien y aunque no se conozcan aún, tú ya tienes planes en mente de lo que van a hacer cuando por fin se junten. Blessing us con sus smooth vocals, no podrás sacártela de la cabeza.

Turra- Cazzu, Alan Gomez



¡Cazzu llega a indicar que es la mejor y no lo vamo’ a discutir! Con un mood cazadora, esta queen del trap, premieres su tema “Turra”, en colaboración con DJ Alan Gomez. Fusionando su catchy beat de sonidos urbanos, trap y cumbia con sus provocative lyrics, nos narra cómo ella se convierte en una descarada, que no tiene vergüenza, al intentar conquistar a un chico que la trae vuelta loca. ¡Es un must para escuchar!

En Contra De Mi Voluntad (Álbum)- La Arrolladora Banda El Limón



¡We volunteer a tener este álbum on repeat! Tras casi dos años in the making, La Arrolladora Banda El Limón, por fin lanza su nuevo disco: “En Contra De Mi Voluntad”. Creando 14 temas que incluyen sus más recientes hits “Mi Primer Derrota” y “Cómo Te Olvido”, este grupo sinaloense incluye composiciones de los talentosos Edén Muñoz, Espinoza Paz, Jesús Chairez y muchos más.

Como Tu (Dirty)- Chesca, De La Ghetto, Offset



¡Esta colaboración viene a turn the heat UP! Chesca enciende las redes con un eye opening remix de su popular single junto a De La Ghetto , “Como Tu Me Querías”. Esta vez vienen acompañados del reconocido rapper, Offset y logran romper barreras con una nueva versión que mezcla melodías y ritmos en español e inglés. Fusionando sus increíbles talentos, este temazo seguro tendrá a todos hablando.

Fiesta- El Micha



¡Súbele al volumen porque la “Fiesta” está por comenzar! Esta week, El Micha te trae el party donde sea que te encuentres con este new release. This anthem es para que lo disfruten todas esas mujeres que están cansadas de los cuentos de los hombres y de atarse a sus dolores y desencantos. Marcando una nueva etapa musical, este cubano, quiere llevar la música y cultura de su isla por todos los rincones del mundo.

Pasado- Carmen DeLeon, Cali y El Dandee



What doesn’t kill you, makes you stronger! La talentosísima, Carmen DeLeon junto a los hermanos Cali y El Dandee, nos llevan en un viaje down memory lane con la canción, “Pasado”. This break up song, se trata sobre extrañar los buenos momentos en una relación of the past y saber dejar lo malo atrás para poder convertirte en una stronger version of yourself. Flauting her post break up glow up, esta venezolana, enseña que cada uno se pinta su propio cuento.

El Amor En Los Tiempos Del Perreo (Álbum)- Piso 21



¡Música que te hará creer en “El Amor En Los Tiempos Del Perreo”! El aclamado grupo, Piso 21, estrena su tan anticipado tercer álbum que tanto estábamos esperando. De la mano de 15 temas y contando con grandes colaboraciones junto a artistas como Maluma, Christian Nodal y Black Eyed Peas, estos colombianos muestran su evolución musical y el talento individual de cada uno de ellos.

Crecimiento Demos- Ben Carrillo



Wake up and smell the garden! El guatemalteco, Ben Carrillo, viene a conquistar al mundo con su EP, “Crecimiento Demos”. Presentando un concepto floral, este new artist, nos lleva en un viaje a través de un hermoso jardín, con sus seis canciones cuyos varios nombres provienen de la naturaleza. Mediante sus favorite flowers busca mostrar su manera de pensar y ver el mundo. Check it out.

Quién Me Entiende (EP)- Juno “The Hitmaker”



¡Juno “The Hitmaker” is back and better than ever! Tras estar ausente cumpliendo su duty en el US Air Force, this superstar regresa con su nuevo EP, “Quién Me Entiende”. Este nuevo proyecto esta compuesto de 11 hits inéditos, los cuales escribió junto a su hermano, Cheka, y otros reconocidos productores como, Fade “El Que Pone La Presión” y Saga Neutron. Al escucharlo entenderás porqué está cautivando al mundo.

Te Acuerdas- Sech, Arcángel



¡Que locura, Sech y Arcángel se unen para un tercer collab and we are loving it! Debutando, “Te Acuerdas”, este dueto presenta un reggaetón puro con melodías sensuales que proyecta esa química explosiva entre ellos dos. Al ver el cinematic music video dirigido por Squid, hará que sientas nostalgia al revivir los momentos íntimos y felices de una relación. ¿A quién te recuerda esta canción?

Ricura- Aileen



¡Qué sabrosura! Deslumbrando con su sazón dominicano, Aileen regresa con música nueva para ponerle sabor a tu weekend. Presentando su tema, “Ricura”, esta artista on the rise, hará que muchos se identifiquen con sus letras sin importar en qué momento de sus vidas se encuentren. Con un catchy beat sabroso, busca transmitir lo que ella siente al momento de crear todas sus canciones. ¡No te lo puedes perder!

