Uforia #NewMusicPicks: ¡Marzo llega con todo el power!

¿Estás ready para round two? Nuestra Uforia Artist Of The Month, Selena Gomez, sorprende con su segunda colaboración junto a DJ Snake. Esta vez, el dúo, debuta una bilingual song llamada, “Selfish Love”, que se basa en esos amores tóxicos, que, a pesar de ya no estar juntos, se convierten en egoístas porque no quieren que su exes sean de alguien más. Con su ritmo tropical que mezcla sonidos afro beat y latinos, te darán ganas de que ya sea verano.





¡Handsdown este álbum de Camilo es un masterpiece! Handcrafted por el colombiano himself, este proyecto titulado, “Mis Manos”, es un viaje de exploración entre todas las identidades del artista. Contando con grandes colaboraciones y explorando con géneros diferentes como cumbia y bachata, espera que, a través de estos 11 temas nuevos, sus fanáticos obtengan alegría y fortaleza cuando más lo necesiten. ¿Y tú ya lo tienes en tus manos?

¡Girl power por cuatro! Uniendo a Puerto Rico, República Dominicana, Argentina y Colombia, Natti Natasha, Cazzu, Farina y La Duraca, debutan su new anthem, “Las Nenas”. Impulsando al movimiento femenino, vienen a cantarle a todas esas chicas que quieren sateo. Poniendo el nombre de las mujeres en alto, demuestran que juntas están creando una nueva ola, so everyone better watch out. ¡Estas chicas si que están puestas para el revolú!

¿Estamos rompiendo o no estamos rompiendo muchachos? Definitivamente, J Balvin, keeps KILLIN’ IT. Enciendo las redes con su nuevo banger, “Ma’ G”, este duro del reggaetón, llega a demostrarle a sus haters que todo lo que digan de él, le resbala. A la misma vez, no pierde tiempo en señalarles todo lo que ha obtenido en su carrera debido a su esfuerzo y dedicación, porque cuando no se lo dieron, el se lo supo dar solito.

¡Cuando Brasil, Puerto Rico y Colombia se unen en un solo tema, el resto es historia! El ícono, Wisin, lanza el remix EXPLOSIVO del hit, “Mi Niña” junto a Myke Towers, Maluma y Anitta. Fusionando los sonidos inigualables de cada uno, al igual que el sabor de sus países, han logrado elevar esta canción to a whole new level. Además, la brazilian queen, nos deja ver el punto de vista de esa niña que tanto los trae locos. ¡La música sin duda sigue uniendo culturas!

¡Y si se te están acabando las opciones para olvidar a “Alguien Especial”, Joss Favela is here to help you out! Presentando una rola de desamor, llega para acompañar a todos los corazones rotos que hoy en día están sufriendo por la incertidumbre y el engaño de un amor no correspondido. Escrita por el mismo, esta canción forma parte de su nuevo álbum, “Llegando Al Rancho”. ¡No te la puedes perder!

¡Un tremendo homenaje! El cantante y empresario venezolano, Eleazar Mora, lanza su interpretación del tema, “Un Beso y Una Flor”, en honor a su ídolo español, Nino Bravo. Junto a la canción, también estreno un sentimental video musical, en el cual busca identificarse con todos sus compatriotas que han tenido que tomar la difícil decisión de emigrar de su país, Venezuela.

¡Llegó el momento de que la música hable por sí sola! Uno de los pioneros más importantes de los corridos tumbados, Ovi, lanza su new album, “Retumban2”. Apoderándose de las calles, este nuevo proyecto está compuesto de 15 rolas y cuenta con colaboraciones junto ha artistas de alto calibre como Sebastián Yatra, Myke Towers, Natanael Cano, entre muchos más. Con una extensa variedad de canciones, trae música para satisfacer el gusto de todos.

¡El junte that we all needed! Prepárate porque Guaynaa se une al electronic dance trio, Major Lazer, para ponerte a perrear con su jam, “Diplomatico”. Tras encender las redes con varios teasers, por fin podemos disfrutar de este pegajoso hit que trae sexy lyrics, provocativas y divertidas. Su music video that will be dropping soon es PURE COMEDY y te tendrá riendo a carcajadas con sus occurencias de Diplo y Guaynaa. ¡No te lo puedes perder!

¡Uy Uy Uy, Banda Los Sebastianes trae una rola que seguro que te va a encantar! Titulada, “Dirás”, esta canción se trata sobre una mujer que frente a sus amigas suele hacerse la fuerte, demostrándoles que ella ya no siente nada por su ex y que ese no era amor de verdad. Pero cuando está sola, sigue llamándolo y rogándole para que regrese. ¡Perfecta para compartir con alguien que está pasando por algo similar en estos momentos!

This collab is worth a million bucks! The trilingual queen, Marie Monti, nuevamente deslumbra con un single de primera clase. Ahora se juntó con “La Princesa de Miami”, Mariah Angeliq, y uno de los más duros del género urbano, J Álvarez, para regalarnos un tema que mezcla el old and new reggaetón a la perfección. Y si eso no fuera suficiente, vas a poder disfrutar de sus lyrics que se intercambian entre español, inglés y francés.

¡El talentoso, Jay Menez, no viene alone esta semana! Acompañado de Rauw Alejandro, Nio García y Amenazzy, lanza el remix de su exitazo , “Solo”. Uniendo fuerzas y fusionando sus increíbles voces con un beat de reggaetón y trap, han logrado crear un tema para escuchar cuando extrañes ha alguien que ya no tienes. Este sencillo es una probadita de lo que está por venir de este dominicano.

Blame in it on the alcohol! Así nos viene a cantar, Irene Del Rosario, con su nuevo tema, “La Culpa Fue Del Alcohol”. En este temazo le pide disculpas a un hombre, tras haberse levantado en brazos de otro después de una noche de copas. Nacida en Guadalajara, esta nueva voz femenina del regional mexicano, ya está cautivando al mundo con su sonido único que mezcla el mariachi de su tierra con la banda sinaloense.

