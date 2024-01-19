Uforia #NewMusicPicks: Marc Anthony, Kenia Os, Kali Uchis, Eladio Carrión y muchos más lanzan música nueva

Punta Cana - Marc Anthony

. Imagen Jason Koerner/Getty Images



Si quieres escuchar esta canción, tienes que hacerlo exclusivamente en tu estación de radio favorita 📻

PUBLICIDAD

Marc Anthony y Prince Royce cuentan la historia de una relación pasada que ha llegado a su fin, pero en la que el protagonista aún guarda sentimientos. La letra refleja la dificultad de olvidar a alguien especial, incluso cuando intentas aparentar que has superado la ruptura. El pasado llama a la puerta de la protagonista, quien se enfrenta a la realidad al mirarse en el espejo y darse cuenta de que ya no es la misma. A pesar de los intentos de ocultar sus emociones detrás del maquillaje, el corazón no puede disimular lo que siente.

Cosas De La Peda - Prince Royce, Gabito Ballesteros

Un collab que no sabías que necesitabas pero que no podrás dejar de escuchar. Una 'bachata tumbada', resulta de unir al 'Rey de la Bachata' junto a Gabito Ballesteros, uno de los artistas con mayor proyección en la música mexicana. Esta canción es perfecta para dedicar a un amor del pasado, con sonidos que además te llevarán a bailarla en la pista.

Sol María - Eladio Carrión

Eladio Carrión estrenó su esperado álbum, "Sol María". Nombrado en honor de su madre, quien adorna la portada, en un emotivo homenaje a su crianza. La producción cuenta con un tracklist estelar, que reúne a algunos de los nombres más importantes de la música latina, como Arcángel, De La Ghetto, Duki, Milo J, Nach, Rauw Alejandro, Sech y Yandel. En su sexta producción de estudio, Eladio no sólo muestra su maestría musical, sino que también subraya su inteligencia con barras y frases ingeniosas, revelando su versatilidad artística.

El Hubiera No Existe - Keityn, Lenny Tavárez

Este tema es mucho más que un reggaetón; es una oda a los sentimientos profundos. El nuevo sencillo de Keityn en colaboración con Lenny Tavárez te llevará en un viaje a través de las emociones más intensas. Esta poderosa canción explora el desgarrador desamor y el arrepentimiento en medio de un romance fallido, sumergiéndote en un torbellino de sentimientos que van desde la ira hasta la nostalgia. Keityn, reconocido por sus éxitos como compositor, regresa en el 2024 en su faceta como artista y cantautor. Con "El Hubiera No Existe," nos ofrece una muestra de su talento innato para crear música atemporal que resuena en lo más profundo del corazón.

Igual Que Un Ángel - Kali Uchis, Peso Pluma (Video)

Kali Uchis presentó un nuevo video para “Igual Que un Ángel”, la canción con el cantante mexicano Peso Pluma. La canción, que hace parte de su nuevo álbum en español ‘Orquídeas’, debutó tres veces más alto que todos los sencillos anteriores de Kali en las plataformas digitales, marcando el mayor debut de su carrera.

Bobo - Kenia Os, Álvaro Díaz

Kenia Os empieza el 2024 con la intención de posicionarse en el primer lugar de los charts musicales y no soltarlo. Para eso, estrenó ‘Bobo’, una canción con la que inicia una nueva faceta musical, que trae un video con el estilo ‘coquette’, muy de moda por estos días, y que formará parte de su nueva producción discográfica.

MMV - Estilo Sin Límite

Después de su exitosa colaboración con Thalía, Estilo Sin Límite estrena su nuevo álbum "MMV" que consta de 13 temas que exploran las complejidades de la juventud contemporánea, dando vida a estas experiencias a través de la distintiva voz de Dania Valenzuela, la talentosa vocalista de tan solo 20 años. El focus track del álbum es “International" un compendio de ritmos bailables y acordes de pop electrónico. El tema teje una historia apasionante que gira en torno a un amor inalcanzable hacia una enigmática chica que parece tenerlo todo.

Guerra - Alex Ponce

Arraigado en los sonidos clásicos de las baladas románticas en español y el estilo pop romántico contemporáneo influenciado por el R&B, el talentoso artista ecuatoriano lanza su sencillo "Guerra". Con la honestidad que caracteriza las letras de este talentoso artista, es la canción perfecta para sanar las heridas después de una ruptura, y te lleva de la mano a un viaje de sanación en el que dejar ir es el mensaje

Hora y Lugar - Revol, Lunay, Rusherking, Boza

Revol, conocido por impulsar los orígenes del Reggaeton desde principios de los años 2000, incorpora ritmos urbanos y de trap en "Hora y Lugar". El tema es una clásica historia de infelicidad en una relación y de andar a escondidas con un amor secreto. Aunque no es la primera vez que Revol y Lunay trabajan juntos, decidió unir los talentos musicales de Lunay, Boza y Rusherking, para además aún más entre el público de la generación z, mostrando su versatilidad en adaptarse a las tendencias en constante cambio.

Pásame La Botella - IAmChino x Pitbull x Deorro x Mariah Angeliq

En una innovadora fusión de música latina y electrónica, el exitoso productor y artista IAmChino ha unido fuerzas con las sensaciones mundiales Pitbull, Deorro y Mariah Angeliq, para dar vida a una experiencia musical sin precedentes con su nuevo sencillo, "Pasame La Botella". Es una jubilosa celebración de la vida, que encapsula la verdadera esencia de las fiestas, la camaradería y el vivir la vida al máximo. El tema promete una mezcla inolvidable de influencias latinas y electrónicas que, sin duda, hará temblar las pistas de baile.

PUBLICIDAD





Al Otro Nivel - Ovi x Luar L x Darrell

Ovi, conocido como "El Asere de Asere," regresa con un sencillo titulado "Al Otro Nivel." Este trap fusiona las influencias de Cuba y Puerto Rico en un encuentro histórico para el mundo de la música urbana. La colaboración con el destacado artista Luar La L y el talentoso Darrell promete encender la escena musical después de su éxito en TikTok.Este sencillo es solo un vistazo a lo que Ovi tiene preparado, ya que anticipa el lanzamiento de su primer álbum para los próximos meses.

Uforia Goes KPop

DXMON- Hyperspace

Haciendo su debut oficial, DXMON estrena su primer mini álbum, HYPERSPACE. El mini álbum incluye seis nuevas canciones, que se suman a ‘Burn Up’, que estrenaron el 1 de enero. El segundo tema principal, "SPARK", es una canción de género R&B y hip-hop. Con la palabra clave "spark" (chispa), la letra expresa la emoción del amor y el desafío por alcanzar su sueño.





Thinkin’ About You - H1-KEY

H1-KEY lanza un sencillo, "Thinkin' About You", que marca el comienzo de su proyecto, H1-KEYnote. Es la primera de muchas canciones que forman parte del proyecto, cuyo objetivo es compartir con sus fans M1-KEY varias historias y mensajes no contados de H1-KEY.



OTROS RECOMENDADOS: