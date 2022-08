Uforia #NewMusicPicks: agosto llega con música nueva para tus oídos

¡Una colaboración impensada! Este tema no te lo podrás quitar de tu cabeza. El tema producido por Benny Blanco, cuenta la historia de un romance, y todo lo que harían por esa persona que tanto aman. Después de escuchar a Snoop Dogg con Banda MS, y ahora con BTS, podremos esperar cualquier otra sorpresa. Si no la has escuchado, ¡no esperes más!