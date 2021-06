Uforia #NewMusicPicks: ¡La música nueva sigue sorprendiéndonos!

¡Otra colaboración for the books! J Balvin y Jay Wheeler se unen para sorprender con su smoking hot song, “Otro Fili”. Rompiéndola, estos boys nos derriten el corazón al cantar sobre una chica que les cambió la vida, pero que desafortunadamente ya no están juntos con ella y no han podido lograr superarla. We definitely needed this junte en nuestras vidas. ¡LEGO!