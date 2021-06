Uforia #NewMusicPicks: ¡La música nueva que necesitas para tu playlist!

¡El featuring that we were all dying to hear! Encendiendo las redes, Cazzu y J Quiles, debutan su tan anticipado single, “Dime Dónde”. Deslumbrando con sus increíbles flows, este dúo promete poner a todos a bailar este verano con this hit que se trata de verse con alguien para pasar un ratito a solas, sin importar si llaman sus respectivas parejas. Con un coqueteo pícaro, su video musical es uno que no te puedes perder.