Uforia #NewMusicPicks: ¡La música buena no para!

KG0516 (Álbum)- Karol G



¡Bienvenidos al vuelo “KG0516” con destino a donde sea que tu quieras! Esta week abróchate tu cinturón, porque Karol G ha llegado no solo con una canción, sino también con un álbum entero. Deslumbrando con 16 temas y tremendos collabs junto artistas como Mariah Angeliq, Ozuna y , Nathy Peluso, la “bebecita” te llevará over the rainbow con esta new music. ¿Y tú ya tienes tu boarding pass?

No Toque Mi Naik- Nicki Nicole, Lunay



¿Estás ready pa'l party? Representando la nueva ola del género urbano, Nicki Nicole y Lunay, te traen la fiesta directo a tu casa con su nuevo single, “No Toque Mi Naik”. With their shoe game on point, este dúo nos sorprende con un music video filmado en Puerto Rico, en el cual no solo demuestran las motorcycle skills de Lunay, sino también esa química explosiva entre ambos. ¡Así que apúrate and get your outfit ready, porque esta noche se celebra!

A Un Paso De La Luna (Remix)- Ana Mena, Rocco Hunt, Reik



¡Sin duda parece que el destino junto a estos talentosos artistas! Como un match made in heaven, la española Ana Mena y el rapero italiano, Rocco Hunt, invitan a los mexicanos, Reik, para lanzar el remix de su worldwide hit, “A Un Paso De La Luna”. Fusionando sus sonidos inigualables y rompiendo barreras, han logrado crear un ritmo out of this world que tendrá a todos bailando.

En Tu Maleta- Gian Marco



¡Pack your suitcase y únete a este viaje! El ícono, Gian Marco, estrena una nueva balada titulada “En Tu Maleta”. Llevándonos en un trip a través de una ruptura amorosa, describe cómo ha dejado su corazón en el equipaje de su pareja tras decidir darse tiempo para respirar y dejarle su futuro juntos a la suerte. Este sencillo es su primer release del 2021 y formará parte de su disco #16 que se estará lanzando soon.

Ni Tengo, Ni Necesito- Yeison Jiménez



¡Cuidado porque, Yeison Jiménez, está acostumbrado hacer lo que él quiere! Estrenando su nueva rola, “Ni Tengo, Ni Necesito”, llega a dejar claro que él es de los buenos porque se mantiene humilde y no habla por hablar. Con un ritmo que mezcla la música mariachi y norteño, este musical genius, demuestra la gran influencia que estos dos géneros han tenido en sus temazos.

Antídoto- Anna Chase, Jorge Blanco



¡Tranquilos, Anna Chase y Jorge Blanco, te traen el remedio perfecto para calmar ese dolor! Lanzando “Antídoto”, este dueto llega a sanar tus heridas con un tema que describe lo que sucede cuando te enamoras de alguien especial y se convierte en esa medicina que necesitabas para superar lo que una vez te hizo daño. Con su vibrant and catchy pop beat, te hará olvidarte de tus problemas al escucharla. Su music video estará disponible muy pronto.

Indecente- Juhn “El All Star”



¡Está canción te hará comportarte de manera inapropiada! Juhn “El All Star” regresa con su perreito sensual, “Indecente”, para que te acuerdes de esa persona con quien quieres pasar un ratito íntimo. Mediante sus lyrics provocativas y atrevidas, este puertorriqueño le canta a una chica, quién está lejos por la cuarentena, para qué le envié una fotito sexy y así poder sobrevivir su ausencia. ¡No te la puedes perder!

Welcome To El Sur- Rawayana



¡Vente pa’l sur, donde tu vas a divertirte hasta el final! El aclamado grupo de Venezuela, Rawayana, presenta su soundtrack de bienvenida, “Welcome To El Sur”. Mezclando ritmos de África y Latinoamérica con líricas inspiradoras, estos chicos buscan visualizar y homenajear lo que puede pasar si se logra hacer ese cambio positivo en su país. Su increíble video musical, definitivamente es un must para ver.

Whoopty (Latin Remix)- CJ, Anuel AA, Ozuna



¡Y si pensaste que este siguiente artista había terminado, then you are wrong because he is just getting started! El rapero neoyorquino, CJ, quién está taking the world by storm, une sus fuerzas con Anuel AA y Ozuna para lanzar un latin remix explosivo de su hit, “Whoopty”. Combinando sus flows, le han agregado un toque de sabor latino a este drill que tiene a todos fascinados. Este junte seguro will blow your mind.

Agosto Al Costo-Voz De Mando



¡Nada o nadie can bring them down! El reconocido grupo emblemático del regional mexicano, Voz De Mando, viene on fire con su temazo, “Agosto Al Costo”. Este corrido de autoría de uno de los compositores más destacados de Sinaloa, Danilo Avilez, narra la historia de un personaje que sigue adelante y no se da por vencido, sin importar los obstáculos de su camino. ¡Escúchala y recuerda to never give up!

Pasado- Carmen DeLeon, Cali y El Dandee



What doesn’t kill you, makes you stronger! La talentosísima, Carmen DeLeon junto a los hermanos Cali y El Dandee, nos llevan en un viaje down memory lane con la canción en “Pasado”. This break up song, se trata sobre extrañar los buenos momentos en una relación of the past y saber dejar lo malo atrás para poder convertirte en una stronger version of yourself. Flauting her post break up glow up, esta venezolana, enseña que cada uno se pinta su propio cuento. Check out her music video here!