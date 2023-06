Uforia #NewMusicPicks: Juanes, Emilia, Don Omar, Nio García y El Fantasma lanzan música nueva

¡Este lanzamiento is heaven sent! Presentando el nuevo himno del verano, Kurt is about to make everyone dance con su tema, "Diosa”. Con un ritmo tropical, que fusiona ritmos electrónicos con funk brasileño, esta canción es una reflexión del poder femenino y un tributo para all the women around the world. Resultando contagiosa y muy gozosa, no hay duda de que este lanzamiento será un total hit.