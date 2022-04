Uforia #NewMusicPicks: Gloria Trevi, Zion y Lennox, Carlos Vives y Monsta X despiden el mes con new music

This new mini-album is going to make you go crazy! Los boys de Monsta X are back con su nuevo proyecto titulado “Shape Of Love”. Trayendo the party directo a tu casa, este álbum viene compuesto de 6 temas que mezclan una variedad de sonidos eclécticos que fusionan el K-Pop, R&B, rap y muchos sonidos más. Going strong desde su debut en el 2015, estos ídolos de Corea del Sur no dejan de sorprender a sus “Monbebes”.