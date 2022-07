Uforia #NewMusicPicks: Estrenos musicales de Selena, Rauw Alejandro, Beto Sierra, Andrés Cepeda y YOUNITE

We would do anything for Selena! Manteniendo el legado de la ‘Reina del Tex- Mex’ en alto, esta week la familia de este ícono musical se une a Warner Music para sorprendernos con una nueva versión de su tema released en 1987, “Como Yo Te Quiero A Ti”. Con nuevos sonidos y ritmos, esta new song promete conectar con la nueva generación y mantener la memoria de este queen vigente por muchísimos años más.