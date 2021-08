Uforia #NewMusicPicks: ¡Es viernes y tu playlist lo sabe!

Back and better than ever! Después de cuatro años, Matt Paris, finalmente hace su come back con su new fire EP, “First Edition”. Convirtiéndose en el primer artista masculino firmado bajo Ma G Nation de J Balvin, este colombiano, presenta este out of this world proyecto que consiste en 5 canciones que pasean por ritmos trap, reggaetón y pop. Enseñando su evolución musical, te hará dar cuenta de que it was definitely worth the wait.