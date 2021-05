Uforia #NewMusicPicks: ¡El calor del verano se siente con los ‘hottest releases’ de la semana!

El Niño (Álbum) - Lunay



¡El baby de todas las nenas! Debutando another EPIC album, Lunay, sorprende a sus lunáticas con este segundo disco de estudio llamado, “El Niño”. Lanzándolo antes de cumplir sus 21 años, este nuevo proyecto trata de contar todo lo que está viviendo y las cosas que ha aprendido a su corta edad. Cargado de 15 canciones y out of this world collaborations junto artistas que admira, esta music pondrá a todos a bailar in the club.

Todo De Ti - Rauw Alejandro



Con nuevo look y nueva música, Rauw Alejandro, llega con double surprises esta week. Debutando su jam, “Todo De Ti”, este heartthrob puertorriqueño deslumbra con esta canción que se trata sobre una chica que lo trae loco y le acelera el corazón. Su divertido music video cuenta con la participación de Shaquille O’Neal, con quien lo vemos having fun mientras patinan y bailan. Sin duda que you are going to love everything about this song.

Shake Ya Boom Boom - Static & Ben El, Black Eyed Peas, Chesca, Blessd



Alístate porque este próximo junte te pondrá a mover what your mama gave you. El dúo, Static y Ben El, invitan a los latinos Chesca y Blessd para ponerle latin flavor al remix de su viral hit, “Shake Ya Boom Boom”, featuring Black Eyed Peas. Fusionando culturas, estos artistas han creado una spanglish version que pondrá a temblar a todas las fiestas alrededor del mundo. ¡No te la puedes perder!

Soy De Sombrero - Jovanny Cadena, Uziel Payán



¡Una rola que hará que el pueblo mexicano se sienta orgulloso de donde viene! La estrella del regional mexicano, Jovanny Cadena, lanza su temazo “Soy De Sombrero”, en compañía del artista en ascenso, Uziel Payán. Uniendo sus voces han logrado combinar a la perfección el corrido con la ranchera, y a través de sus letras profundas rescatan las raíces de su país. Su video musical, grabado en Guadalajara, es un must para ver.

Salió - Amenazzy, Jay Wheeler



¡Un himno para salir a la calle y bailar en la discoteca! Amenazzy y Jay Wheeler se juntan para crear su summer jam, “Salió”. Esta canción de ritmo pegajoso contiene un fuerte mensaje de empoderamiento que busca animar a las mujeres a celebrar su independencia tras haber sido heridas por una expareja y resaltan la importancia de el amor propio. Así que recuerda que la vida es una y hay que vivirla al máximo.

Sauce Boy Freestyle 4 - Eladio Carrion



¡Bringing on the sauce, Eladio Carrion demuestra once again que él no falla NI UNA barra! Regresando con el lanzamiento de su “Sauce Boy Freestyle 4”, este rey del trap le da comienzo a el nuevo “Sauce Boy Season”. Esta fire temporada consiste en tres nuevos freestyles, mediante los cuales punchline tras punchline demuestra su poderío en este género. Evidentemente, este artista siempre suma y nunca resta.

45RPM (Álbum) - Leonel García



¡Una revolución musical! Concluyendo la espera para este lanzamiento, Leonel García revoluciona con su octavo álbum de solista, “45RPM”. El nombre de este disco contiene dos significados: el primero es un homenaje a los tiempos y la música, y el segundo es la declaración de principios frente a la vida. Mediante 17 temas y ampliando la paleta de sonidos que domina, este ícono nos enseña que esto es lo que quiere hacer por el resto de su vida.

¿Qué Será? - Pacho El Antifeka, Nio García, Casper Mágico



¡Este trío llega a romper! Pacho El Antifeka se reúne con Nio García y Casper Mágico para crear un anthem llamado, “¿Qué Será?”. Caracterizado no solo por su fuerza musical pero también por su ritmo contagioso que combina el dance hall con el reggaetón, esta song hará que muchos se sientan identificados. Sus lyrics relatan que, a veces por amor, estamos dispuestos a afrontar cualquier situación para hacer que esa relación prevalezca.

Locura - Alec Mora



¡This is song is CRAZY! El cantante y compositor Alec Mora se presta en el mercado latino con su pop urban hit, “Locura”. Esta canción fue escrita pensando en esas personas que tienen un amor no correspondido y que se encuentran confundidas sin saber si es mejor seguir a su corazón o hacerle caso a su cerebro. A través de su música, Alec quiere ser un ente de luz para los que están pasando por un momento de oscuridad.

Sólo Amor - MONOGEM



¡Nothing but love for this lady! Monogem, the LA based Mexican artist, llega con su sencillo “Sólo Amor”. Este release escrito durante un viaje que tomó a Joshua Tree, trata de inspirarnos a relajarnos y enfocarnos en las cosas que de verdad importan en esta corta vida. Proveniente de su highly anticipated bilingual album, esta canción les pondrá a todos los pelos de punta.

New Artist

Pa’ Que Te Duela (Álbum) - JFab & Paola Fabre



¿Eres amante de la bachata? Then, JFab y Paola Fabre, have got you covered! Poniéndole sabor a tu playlist con su primer álbum inédito, “Pa’ Que Te Duela”, este reconocido dúo bachatero llega con increíbles temas para conquistar corazones. Compuesto en su totalidad por ambos y producido por JFab, este disco marca un gran comienzo al año 2021 y promete volver a todos locos con su originalidad y naturalidad.