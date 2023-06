Uforia #NewMusicPicks: El Alfa, Peso Pluma, Rosalía, Greeicy y Llane lanzan música nueva

¡Que VIVA la CULTURA! Uniendo a República Dominicana y México, El Alfa se junta con Peso Pluma para revolucionar la industria musical con el estreno de su tema, “Plebada”. Creando the ultimate dembow corrido, este dúo ha logrado combinar ritmos de dembow dominicano con los sonidos inigualables de la música mexicana. Demostrando que la música no tiene fronteras, esta colaboración is another one for the books.