Uforia #NewMusicPicks: ¡Diciembre llegó con música nueva!

Bad Gyal never disappoints! Nuevamente la española nos regala música nueva para nuestra playlist. Esta vez lanza su tema, “Su Payita (Gramos)”, mediante el cuál le deja saber a un boy que le gusta, que ella prefiere que su relación se quede en privado y que no se convierta en algo más que un juego. Rompiéndola as usual, esta princesa española sigue cerrando el año con broche de oro. Check it out!