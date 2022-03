Uforia #NewMusicPicks: ¡Daddy Yankee, J Balvin, Paulo Londra y Stray Kids traen música nueva para despedir el mes!

This mini-album is far from ordinary! Enloqueciendo a tod@s sus stays, el aclamado grupo de K-Pop Stray Kids presenta su nuevo mini- album, “ODDINARY”. Acompañados de 7 increíbles temas que experimentan una variedad de sonidos, los 8 rompecorazones coreanos buscan motivar a sus fánatic@s a embrace their “odd” side and not be scared to show it off. Rompiendo records, este EP es uno que debes escuchar 100%.