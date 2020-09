Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡New Music = Happy Friday!

Me Gusta – Anitta, Cardi B & Myke Towers



¡Sin duda, que este hit te va a gustar! La brazilian queen, Anitta, sorprendió a todos con una colaboración histórica. Juntándose con los talentosos, Cardi B y Myke Towers, hoy lanzan el tan anticipado tema, “Me Gusta”. Fusionando sus flows han creado una song que te pondrá a bailar con sus spanglish lyrics y su ritmo pegajoso. Este release es una probadita a lo que está por venir en el próximo álbum de la brasileña. ¡No te la puedes perder!





Munay – Pedro Capó



¡Pedro Capó ha venido a spread the love con su nuevo álbum! Este cuarto disco de estudio se titula “Munay”, que significa amor en Quechua, una lengua nativa de los pueblos indígenas de Los Andes. Compuesto de 11 canciones, presenta música más personal y madura en donde habla sobre el amor en todas las facetas. Mediante estos temas busca mandar un mensaje de esperanza con su feel good music y sus letras positivas. Este disco es la medicina perfecta para sanar todas tus heridas.









Perfecta – Luis Fonsi & Farruko



¡Definitivamente, esta song es “PERFECTA”! Los puertorriqueños Luis Fonsi y Farruko lanzan un romantic banger como ningún otro. Combinando el inigualable sonido pop de Luis Fonsi con el flow urbano de Farruko, estos dos grandes han creado un dembow suave para bailar pegadito con tu pareja. A través de este tema, confiesan sus sentimientos de amor hacia esa persona perfecta de quien están enamorados. ¡Es un must para tu playlist!









Que Se Sepa Nuestro Amor – Mon Laferte & Alejandro Fernández



¡Que VIVA el amor! Rindiéndole homenaje a la cultura mexicana, la chilena Mon Laferte lanza una canción al estilo Regional Mexicano, con nada más y nada menos que “El Potrillo”. “Que Se Sepa Nuestro Amor” se trata sobre confesarle al mundo que estás en una relación con tu pareja, sin importar lo que digan los demás porque love always wins. El video musical exalta y honra la cultura y al pueblo mexicano.





Victoria – Lunay & Beéle



¡Lunay y Beéle vienen a cantar “Victoria” con este new drop! Con tan solo 17 y 19 años, estos dos jóvenes ya están matando la liga y this week vienen a comprobarlo. En este nuevo tema nos presentan un estilo musical versátil, pero que demuestra la fusión perfecta entre ambos artistas. Con un romantic flow, nos cantan sobre una mujer que los tiene enamorados y con el corazón acelerado. ¡Este tema definitivamente será otro trofeo más para la colección!





Enchule – Rauw Alejandro



¡Esta song dejará a todos enchulados! Rauw Alejandro viene con otro banger que sin duda será un worldwide hit. Titulado “Enchule”, esta song se trata de cuando te enamoras locamente de alguien y eres capaz de hacer cualquier cosa por esa persona. En su music video podemos admirar sus dance moves mientras que él “viaja” por todo el mundo cantando y bailando al ritmo de este tema. ¡Dedícasela a tu enchule!





Tussi – Arcángel, Eladio Carrión, J Quiles & De La Ghetto



¡This collab has the party on fire! Arcángel trae un junte poderoso con Eladio Carrión, J Quiles y De La Ghetto. Con el lanzamiento del sencillo, “Tussi”, presentan un sonido innovador que combina los sonidos únicos de los cuatro creando una canción perfecta pa’l perreo. Su trippy video musical te hará querer ir a la disco con tus amigos. Este lanzamiento marca una nueva etapa musical para Arcángel y formará parte de su próximo álbum.





+Linda (Remix) – Dalex, Manuel Turizo, Beéle, De La Ghetto & Arcángel



¡Este remix te hará sentirte aún más linda! Dalex, en colaboración con cuatro de los artistas más hot del momento, presenta el remix de su exitazo “+Linda”. Uniendo sus talentos, le han dado un toque único y nuevo al tema, sin hacer que pierda su esencia principal. En su video musical envían un mensaje de empoderamiento, demostrando que hay que amarse a sí mismo y no compararse con los demás. Sin duda, la rompieron.





Apaga La Luz – Marie Monti



Marie Monti is back with a new banger! La french tri-lingual artist, viene a deslumbrarnos con su nuevo tema “Apaga La Luz”. Producida por Ten Towns, esta canción le da continuación al inigualable reggeatón beat que la caracteriza. Sus sexys y provocativas líricas hablan sobre el querer pasar un momento a solas con una persona mientras están con la luz apagada. Al escucharla, la tendrás on repeat.





Hey Shorty (Remix) – Chris Andrew & Ozuna



¡ This song no se va a salir de tu cabeza! La nueva promesa del género urbano, Chris Andrew, viene a encender todas las plataformas junto a Ozuna. Debutando el remix de su primer sencillo, “Hey Shorty”, este dúo te enamorará con la fusión de sus voces y con una melodía nueva y refrescante. Este joven hizo su debut en julio y es uno de los primeros artistas firmados bajo la disquera, La Base Music Group, perteneciente al ícono Wisin.





Saludos – Kordeyla & Jesse Baez



¡Mándale “Saludos” a la persona que te gusta! La Mexican-American, Kordeyla, se juntó con el reconocido artista, Jesse Baez. Con sus smooth vocals nos cantan sobre el tener sentimientos hacia alguien que ya pertenece a otra persona, y por eso no queda nada más que mandarle “Saludos”. Mezclando sonidos electrónicos, trap y r&b, este temazo te pondrá all up in your feels. ¡Es un must para escuchar!









New Artist Alert!



Antes – Immasoul

Music for the soul! Conoce a Immasoul, la increíble cantautora afro-mexicana, que está ready para revolucionar el mundo de la música. Debutando su primer sencillo, “Antes”, este tema trata sobre que antes de darle una oportunidad a alguien, esa persona tiene que saber dejar a un lado sus miedos e inseguridades, porque si no, las cosas no van a funcionar. Compuesta de una melodía r&b delicada y suave, te llegará a hasta los más profundo del alma.