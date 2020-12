Los Billonarios: las canciones que más se escucharon durante la década

Despacito - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

Calma Remix - Farruko feat. Pedro Capó

Te Boté Remix

Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna se juntaron para pegarnos ese coro que dice “De mi vida te boté, y pal’ c%$o te mandé”. Una tremenda canción que escuchamos tantas veces que logró superar el billón de reproducciones.

Criminal - Natti Natasha Ft Ozuna

Bailando - Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno y Gente de Zona

De Enrique Iglesias no escuchamos mucho en esta década, pero su canción con Descemer Bueno y Gente de Zona lanzada en el 2014 le alcanzó para superar fácilmente el billón de reproducciones y estar cerca de los tres billones. ¿Cuántos billones de veces la bailaste?.

La Gozadera – Gente de Zona feat. Marc Anthony

Mi Gente - J Balvin feat. Willy William

Chantaje - Shakira feat. Maluma

No le ha ido nada mal a Shakira cuando se mete al reggaetón para hacer colaboraciones con los mejores artistas del momento. No sabemos si Maluma la chantajeó (es broma), pero resultó uno de los mejores featurings que ha hecho el colombiano. Para que no te quedes con las ganas de escucharla, acá puedes sumarte a los 2.6 de billones de reproducciones que ya tiene.