Uforia #NewMusicPicks: Chocquibtown, Anuel AA, Lupita Infante y NCT Dream traen música nueva para el weekend

NCT Dream is back and we are all here for it! El reconocido subunit del grupo de K-Pop, NCT, regresa con su second full-length album, “Glitch Mode”. A través de 11 songs, estos siete chicos enloquecen a sus Nctizens con música nueva para sus playlist. Este release también llega acompañado del futuristic music video de su focus track, “Glitch Mode”, una hip hop song que describe cómo se sienten al estar frente a la chica que les gusta. NCT DREAM fighting!