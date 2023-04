Uforia #NewMusicPicks: Cazzu, Yahritza y Su Esencia, Peso Pluma, Dalex y Mariah Angeliq lanzan música nueva

¡La espera finalmente ha terminado! La anticipada película, “La Usurpadora: The Musical” hace su gran debut en los cines y llega acompañado del lanzamiento de un increíble soundtrack that will blow your mind. Producido por el aclamado productor Sebastián Krys, este proyecto fue inspirado en esos grandes éxitos de los 90s para hacerle remembranza al éxito que tuvo la novela del 1998, “La Usurpadora”. No te pierdas de ver “La Usurpadora: The Musical” en cines a partir de este 7 abril en Estados Unidos y 12 de abril en México.