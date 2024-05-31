Uforia #NewMusicPicks: Carin León, Olga Tañón, Jhayco y más, estrenan música

Boca Chueca Vol 1 - Carín León

Este álbum incluye 19 temas y muestra a Carín experimentando con una variedad de géneros, como rock, country, y pop. Representa una profunda exploración de su esencia, fusionando la música que ha escuchado toda su vida con su propio estilo. Entre las canciones destaca el tema principal “Despídase bien”, y el álbum cuenta con colaboraciones de artistas como Kane Brown, Leon Bridges, Pepe Aguilar, Bolela y Panteón Rococó. La portada del álbum, muestra el rostro de Carín en primer plano, con una mano siniestra que le sostiene la boca abierta en una mueca torcida, en referencia directa al título del álbum, “Boca Chueca”. Esta imagen refleja el contenido del álbum, que presenta letras atrevidas y un estilo más crudo y auténtico del artista.

Torii - Jhayco

El single muestra el característico flow y evocador juego de palabras de Jhayco. Es un himno listo para el verano, que captura la juerga nocturna y la pasión desenfrenada sobre ritmos atrevidos y palpitantes. Es el estilo de vida de un rockstar, y marca la pauta para su próximo proyecto discográfico.

Así Soy Yo - Olga Tañón

Olga Tañón presenta una producción en la que presume una vez más su poderío vocal y una riqueza sonora en una variedad de matices con una evolución interpretativa, musical y lírica. La voz cautivadora de la “Mujer de Fuego” está proyectada en cada uno de los 10 temas presentados en esta propuesta. Cada tema posee una identidad única que lo convierte en un género musical conocido como World Music, El álbum cuenta con colaboraciones de figuras estelares como el ícono del merengue Sergio Vargas, el renombrado intérprete Eddy Herrera, el exitoso cantautor Lenier, la estrella del vallenato Jorge Celedón, el versátil cantante Elder Dayán Díaz, el talentoso Christian Alicea y el aclamado cantautor Leoni Torres.

Orión - Boza, Elena Rose

Boza está de regreso con su segundo proyecto del año, Orión, es una mezcla de reggaetón, afro y salsa que cuenta la historia de amor, deseo y desamor. Junto a la artista venezolana Elena Rose, cuenta la historia de dos personas que enfrentan las secuelas de un desamor y quieren unirse. El video musical, es una muestra palpable de la química de los dos artistas mientras están de fiesta en la ciudad de Panamá.

Hotel Caracas - Mau y Ricky

El esperado tercer álbum de estudio de Mau y Ricky presenta un sonido único y potente dispuesto a revolucionar el sonido del pop latino. “Hotel Caracas” es un álbum lleno de energía positiva, nostalgia y mucha creatividad, y en el que nos demuestran en cada una de sus canciones no sólo su enorme talento sino también su capacidad de trabajo en equipo y la sinergia creativa única entre ambos. El álbum es un regreso a sus raíces, que los llevó de regreso a Venezuela después de 15 años durante un viaje de 3 meses y cuyas emociones quedan plasmadas en este material.

Agua, CA7RIEL & Paco Amoroso, TINI

Ahora sí: ‘Baño María’ está completo. CA7RIEL & Paco Amoroso publicaron "Agua", su colaboración con TINI, el único track del disco que aún no estaba disponible. Con aires de R&B y muchas sutilezas, muestra las voces de los tres artistas amalgamadas como pocos podrían haber imaginado. Alejados de los cambios de clima a los que nos tienen acostumbrados, eligieron sostener una textura en común durante toda la canción. El single, tal como lo dice su título, tiene una energía acuosa tanto desde el sonido como desde la intensidad de las voces

Hasta El Qlo - Los Esquivel

Los artistas y hermanos, lanzan su nuevo tema junto a Kevin AMF, en medio de su exitoso arranque de gira por los Estados Unidos, ‘Alucín Tour’, donde sus fans tuvieron la oportunidad de escucharlo anticipadamente. ‘Hasta El Qlo’ es su nuevo hit fiestero que fusiona electro house e instrumentos regionales mexicanos, poniendo una vez más en el mapa a los electro-corridos.

Volver al futuro - Oscar Maydon, Junior H

Dos destacados artistas de Gen Mex, Oscar Maydon y Junior H, se unen en un corrido tumbado al estilo Sad Boy titulado ‘Volver Al Futuro’. Ambos artistas unen fuerzas para entregar un sencillo para aquellos que se encuentran en una relación con una etapa de luna de miel expirada. Charchetas y Requintos reconocibles apilados sobre letras desesperadas fusionan a la perfección la esencia de los dos artistas.

The Goat - Marca Registrada (álbum)

Una de las agrupaciones sinaloenses más importantes de la música regional mexicana, celebra 10 años de trayectoria con el debut de su álbum The Goat. Su álbum No. 22, cuenta con colaboraciones de nuevas promesas juveniles con el fin de impulsar talentos del futuro, entre ellos, Oslin Romero, Angel Cervantes, Novillos de la Sierra, Autiel Gaxiola, Bocho Ramos, Angel Cervantes, Juan Pablo y el cantautor Octavio Cuadras, con el que recientemente colaboró en el tema “Bling Bling”.

Mátense Por La Corona - J Noa

La estrella del rap dominicana lanza su esperado álbum debut. Una obra maestra que refleja el arduo trabajo y dedicación de J Noa durante un extenso proceso creativo. El álbum está conformado por 10 canciones que forman parte de este proyecto, de las cuales 7 son inéditas y promete marcar un hito en su carrera musical demostrando su crecimiento tanto como escritora y rapera.

Sol - Tokischa

La versatilidad artística de Tokischa brilla con luz propia en este tema en el que explora nuevos ritmos, mostrando su evolución musical y su capacidad para ampliar los límites de su arte. En el video musical de “Sol”, Tokischa refleja su trayectoria a través de un momento oscuro, consumiendo sustancias y trabajando en un centro de llamadas, hasta su aspiración a una carrera musical, marcando un momento clave de autorrealización y valentía. El vídeo inspira a la audiencia con su mensaje de que “va a salir el sol”, demostrando que es posible superar los momentos difíciles y que, tarde o temprano, llegarán días mejores para aquellos que apuestan por sí mismos.

Monte Adentro - Gusi

El cantautor colombiano presenta su nuevo trabajo discográfico titulado “Monte Adentro”. Un álbum de 7 canciones que rinde tributo a los orígenes, las costumbres, tradiciones y el amor por lo propio, a través de los sonidos del caribe fusionados con el pop. Junto al álbum, se estrena el focus track que le da nombre a la producción, “Monte Adentro”; un sencillo que en su lírica y musicalidad, refleja la esencia de este trabajo discográfico. Es una canción en la que Gusi encontró la manera de hablar sobre el amor por su país, la región y el rincón al que siempre quiere regresar.

Reflejos De Lo Eterno - Draco Rosa

Draco Rosa, celebra cuatro décadas de una ilustre carrera con el lanzamiento de un nuevo álbum. Este trabajo, que encarna una profunda celebración de la vida y la eternidad, busca ser un testimonio de la autenticidad y el arte de Draco, resaltando su búsqueda continua de la verdad y la sabiduría en tiempos turbulentos. Incluye ocho temas anteriormente popularizados por grandes exponentes del rock como Soda Stereo, CafeTacvba, Jarabe de Palo, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros, grabados en vivo para capturar la conexión genuina entre los músicos.

Bandida - Vallejo 777

Vallejo 777 decide no bajarle al éxito y le trae a su fanaticada un trap regional, “Bandida” una canción que habla de una mujer que le falla a su pareja y que no hay manera de arreglar la relación porque la grieta de la ruptura ya está demasiado grande. El rodaje del video de “Bandida” se llevó a cabo en un desierto de Colombia, siendo el escenario elegido por el cantante, ya que quería generar esas mismas emociones con las que fue creada la letra del tema: dolor, sequedad, imponencia, fuerza y calor.

Dolido - Gabito Ballesteros, Domelipa

La reconocida creadora de contenido Domelipa, inicia oficialmente su carrera como cantante, debutando en el álbum del artista mexicano Gabito Ballesteros. Este primer sencillo lleva por nombre “Dolido” es una fusión única entre la dulce voz de Domelipa, junto a la peculiar voz y los sonidos característicos de la música regional mexicana que caracterizan a Gabito, mezclando la esencia de ambos en esta colaboración tan esperada que promete sorprender a los millones de seguidores de ambos artistas.

Love is My Religion - Paulina Aguirre (EP)

La reconocida cantautora ecuatoriana, presenta su nuevo EP. Love is My Religion es un trabajo que combina el folclor andino, elementos afro, y ritmos electrónicos, creando una fusión única que resuena con el alma de diversas culturas. El EP cuenta con seis temas originales de Paulina y colaboraciones con destacados artistas internacionales. Entre ellos se encuentran "Canoita Electro" junto a Taboo de los Black Eyed Peas y Vico C, "El Viento" junto al italiano Osvaldo Supino, "Mi Corazón", "Vamo a Sanar", "Me Duele" y la canción que da nombre al EP, "Love is My Religion".

No Puedo Seguir Siendo Así - Andry Kiddos

Después de una pausa de dos años, Andry Kiddos está de regreso con un nuevo sencillo poderosamente conmovedor. El cantante ha pasado los últimos años de su juventud en un viaje por Colombia y México en busca de sus sueños. Este nuevo tema, que es el primer lanzamiento de su próximo EP ‘Que No Te Falte Nada’, es una reflexión sobre el crecimiento personal y la búsqueda de relaciones más saludables.

Perfectamente Imperfecto - Augusto Tamayo

El reconocido compositor, cantante y pianista colombiano, debuta como intérprete lanzando su primer álbum titulado “Perfectamente Imperfecto”. El compendio de 11 canciones originales se proyecta como una promesa en la escena musical en español, buscando romper esquemas con sonidos que combinan letras profundas, e interpretaciones de alto calibre armónico. Dentro de las colaboraciones se destacan la Orquesta Sinfónica Nacional de República Checa en un piano de cola Steinway & Sons, y La Provincia de Carlos Vives, con quienes Tamayo interpreta una canción dedicada a la Selección Colombia de fútbol.

El Niño De Los Corazones - legallyrxx

El tercer álbum de legallyrxx, sufrió un problema 9 meses atrás, cuando toda la información de su disco duro se borró. Ante esto, y no poder recuperarlo, aprovechó la oportunidad para explorar varios géneros musicales, ofreciendo a sus fans un álbum de 14 canciones con un sonido diferente, influenciado por artistas como Drake, Joji, Mac Miller, Daft Punk, entre otros.

Uforia Goes K-Pop

Loop - Yves

Yves ha publicado su primer EP en solitario, Loop. El título, simboliza su nueva capacidad para explorar su musicalidad y su color individual tras romper el «bucle» de la estructura de grupo con la que estaba acostumbrada a trabajar antes. Este EP es el debut oficial de Yves como artista en solitario, y está preparada para revelar toda su autenticidad. Su objetivo es compartir música que refleje su búsqueda de la serenidad y la variedad de emociones que encontrará por el camino. Con este nuevo capítulo de su carrera, Yves invita a sus fans y oyentes a unirse a su búsqueda de la paz.