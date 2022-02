Uforia #NewMusicPicks: ¡Calentando motores para San Valentín con mucha new music!

You better give them their money because these girls deserve every penny with this song! La reconocida artista Ghanaian-American, Amaarae debuta el video oficial de su viral song, “Sad Girlz Luv Money”, junto a la Colombian-American, Kali Uchis y fellow Ghanaian, Moliy. Declarando ser mujeres financieramente independientes, empoderadas y llenas de muchas riquezas, estas chicas demuestran que no necesitan absolutamente de nadie.