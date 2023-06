Uforia #NewMusicPicks: Bizarrap, Peso Pluma, Daddy Yankee, Ángela Aguilar y Young Miko lanzan música nueva

Everyone is going to have all EYES ON HIM after this release! Celebrando su cumpleaños a lo grande, el artista surcoreano Hello Gloom estrena su dreamy song, “Eyes On Me”. Esta canción se enfoca más en un ritmo de house music y habla sobre esa irresistible atracción que sientes cuando ves a una persona que te gusta. Killing it with his vocals and sexiness, Hello Gloom busca introducir este género aún más en su país.