Uforia #NewMusicPicks: ¡Arrancamos abril con música nueva!

En Realidad- Ángela Aguilar



¡Atención se busca a Ángela Aguilar y se ofrece 1 millón de pesos a quien la entregue! Sorprendiendo a sus fanáticos, esta princess desató un massive girl hunt para encontrarla tras anunciar el release de su new single, “En Realidad”. Deslumbrando con su western vibes y con líricas coquetas de amor, llega a poner a todos a dance donde sea que estén. ¿Estás ready pa’ bailar con ella?

Feeling- Dalex



¡Once again, Dalex, trae música nueva para refrescar nuestros oídos! Con el estreno de su nueva heartfelt song, “Feeling”, este puertorriqueño nos relata sobre dejar ir a una chica que lo tiene cansando de tantas peleas e inmadurez. Así que él decide que para ser feliz no hace falta que él cambie, sino cambiarla a ella. This is the perfect break up anthem para dedicarle a ese ex, a quien ya superaste y le dijiste “bye bye”.

El Rey Del Mundo- El Fantasma



Y por si no estabas seguro, who the king of the world is? El Fantasma viene a responder esa duda con su corrido, “El Rey Del Mundo”. Mediante esta rola de su autoría, este rey del regional mexicano, demuestra que él es que manda aquí, ya que con su esfuerzo y trabajo a obtenido su lugar. También le canta a una chica que estando con él no le harán falta flores por la mañana y tendrá todo lo que ella quiera.

Un Sueño (Cuba Grita Libertad)- El Micha



¡Cuba grita libertad! El Micha llega con todo el power para alzar la voz de su pueblo cubano a través de su temazo, “Un Sueño”. Esta carta escrita por él, describe como tuvo un dream en el que él mandaba en el país y no habían más preocupaciones para su gente. Resaltando las injusticias y angustias que ellos viven día a día, busca comenzar un cambio positivo para que todos puedan salir adelante. ¡Nunca dejes de soñar!

Wacha- Khea, Duki



¡Argentina en la casa! Dos de los artistas más hot del trap latino, Khea y Duki, se juntan para lanzar un hit con sabor 100% argentino. Bajo el nombre de, “Wacha”, el cuál es una palabra muy popular en su país, esta canción viene a revolucionar la industria con una mezcla explosiva entre la cumbia y los sonidos urbanos. Demostrando su versatilidad como artistas, estos dos chicos sin duda are about to take over the world.

Angelito- Ovy On The Drums, Beéle, Bad Milk



¡Una colaboración caída del cielo! El reconocido productor, Ovy On The Drums, se une a dos talented young artists, Beéle y Bad Milk, para estrenar su sencillo, “Angelito”. Deleitándonos con una increíble fusión de sus voces angelicales, este junte nos hace sentir sobre las nubes con esta canción que se basa en una declaración de amor y de encontrar a esa persona quién es tu match made in heaven. ¡No te la puedes perder!

Por No Perderte Te Perdí- Los Plebes Del Rancho, Christian Nodal



¿Perdiste a alguien especial? Entonces, desahoga tus feelings con esta nueva rola de desamor de Los Plebes del Rancho y Christian Nodal. Titulada, “Por No Perderte Te Perdí”, esta canción se trata de sufrir y lamentarse la perdida de una persona a quien amabas, debido a que la hiciste sufrir con tus celos y actos de inmadurez. Escúchala y saca todos esos sentimientos de arrepentimiento que llevas por dentro.

Purrito APA- Feid, ICON



¡Así como suena, Feid is back with new music! Esta vez el colombiano presenta un reggaetón moody de esos que lo caracterizan, llamado, “Purrito APA”. Esta jam producida por los productores ICON y Sky Rompiendo, presenta un concepto de libertad y particularmente en esas relaciones que lo limitan a uno. En su music video vemos como un grupo de personas busca liberarse de la captivada.

Saco De Boxeo- Nacho, Arcángel



¡Señoras y Señores, en una esquina tenemos a Nacho “La Criatura” y en la otra esquina tenemos a Arcángel “La Maravilla”! Uniéndose en un boxing match, estos dos íconos de la música llegan a dejar a todos knockout con su tema, “Saco De Boxeo”. Presentando un ritmo tropical y movido, esta canción habla sobre el desgaste emocional que sucede tras estar en una relación engañosa y gastada.

Como Tu (Dirty)- Chesca, De La Ghetto, Offset



¡Esta colaboración viene a turn the heat UP! Chesca está cautivando al mundo con su eye opening remix, “Como Tu (Dirty)”, junto a De La Ghetto y Offset. Logrando romper barreras, esta nueva versión tiene a todos vueltos locos con una mezcla de melodías pegajosas en los idiomas español e inglés. El video musical presenta un concepto futurístico donde los vemos perform en un dXR stage usando extended reality.

Tiroteo (Remix)- Marc Seguí, Pol Ranch, Rauw Alejandro



The collab we NEEDED! La joven promesa y cantante mallorquín, Marc Seguí, viene a robarse nuestra atención con el remix de su song, “Tiroteo”. Combinando su talento con el del puertorriqueño Rauw Alejandro y el español-francés Pol Granch, este trio nos canta una canción de desamor con un poco de humor, en la cual describen lo que pasa cuando a dos chicos les gusta la misma chica. ¡Sin duda que la nueva generación si que la está rompiendo!

Fresh- Mau y Ricky



¡Estos brothers si que tienen un flow de otra dimensión! Los superstars, Mau y Ricky, estrenan el videoclip oficial de uno de sus más recientes singles, “Fresh”. Este video dirigido por Stillz, trae un concepto fresco y cool, mediante el cual nos llevan back to school con los hermanos, quienes nos hacen reír con sus ocurrencias. Capturando la esencia divertida y pícara de las lyrics, no hay duda de que vas a querer volverlo a ver over and over again.

Uforia Debut

Prefiero Ser La Otra- Enrique Ramil



¡Esta canción te dejará speechless! El reconocido Enrique Ramil, sigue marcando una nueva etapa en su carrera con este segundo lanzamiento del 2021, “Prefiero Ser La Otra”. Compuesto de letras que mezclan dolor y pasión, este español nos describe cómo quisiera ser la “amante” en su relación, ya que ella disfruta de esas noches de locuras, mientras que él pasa sufriendo de ver como su pareja lo traiciona. ¡Es un must para escuchar!

New Artist

Amberlash- Limanade



¡Producers, performers y compositores, definitivamente no hay nada que este nuevo dúo on the rise can’t do! Te presentamos a Limanade, el grupo suramericano compuesto por los integrantes “Strix” y “Drako”, quienes hoy debutan su primer sencillo, “Amberlash”. Mezclando ritmos de neo-soul, funk, pop y afro-peruano, esta canción forma parte de su debut álbum con el cual buscan llevarnos en un viaje a través de la creación de sus alter egos.

Otros