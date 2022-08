Uforia #NewMusicPicks: Anitta, Camilo, Grupo Firme, Sebastián Yatra y RAVI estrenan música nueva

¡Chris Wandell is back on his A GAME and we are loving it! Luego de retomar su carrera artística después de un break, el puertorriqueño estrena el segundo sencillo de su próximo disco. Titulada, “Tu Mamá”, en este lanzamiento Chris viene acompañado del reconocido Kevvo, regalándole a sus fanáticos un out of this world reggaetón que trae sazón 100% puertorriqueño. ¡Es un must para agregar a tu party playlist!