Uforia #NewMusicPicks: Ángela Aguilar, Nicky Jam, Ryan Castro, Dei V y más estrenan música nueva

Gotitas Saladas - Ángela Aguilar

La talentosa cantante mexicana nos sorprende una vez más con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Gotitas Saladas", un tema lleno de romanticismo y desamor que ha sido compuesto por la propia artista. En esta canción, Ángela nos muestra una faceta más madura y entregada a su carrera musical, confirmando su evolución y crecimiento en la industria. El video musical resalta la emotividad del tema, destacando los destellos del brillo de su maquillaje, que simulan cada lágrima como esas gotitas saladas. La canción nos transporta a recuerdos de amores pasados que no pudieron ser, tocando fibras sensibles y conectando profundamente con sus seguidores.

Quién es Dei V - Dei V

La sensación puertorriqueña Dei V revela todos los sabores de su muy esperado álbum “¿Quién es Dei V?”. El álbum de 16 pistas fusiona hip-hop tradicional, rap, trap y reggaeton y aprovecha algunos de los grandes éxitos de la música para colaboraciones increíbles, entre ellas Yovngchimi, Myke Towers, De La Ghetto, Ryan Castro, Chris MJ, Lunay y Bryant Myers. En su álbum demuestra su capacidad para fluir sin esfuerzo a través de géneros, explorando diferentes ritmos y creando sonidos originales que claramente cimentan su innegable talento.

Sussy - Moffa, Manuel Turizo, Ñengo Flow

La canción mezcla los sonidos de R & B de Moffa y Turizo, junto con la esencia del perreo clásico de Ñengo Flow. El video está inspirado en la película Back to the Future, los visuales te llevan a los años 80, donde se puede ver a Moffa, Turizo y Ñengo celebrando en su prom y vestidos con ropa de la época sacada de una película para adolescentes. La historia es un viaje hacia el pasado para ver si logran encontrar de alguna manera a Sussy, la cual es el personaje principal de este tema.

Chicokis - Nicky Jam y Ryan Castro

Nicky Jam, se une a Ryan Castro, para lanzar su nuevo sencillo "Chicokis". Este tema,promete revivir la esencia del reggaetón puro. Los artistas crean una fusión explosiva que transporta a los oyentes a la vieja escuela del reggaetón, con una letra atrevida y un ritmo contagioso que garantiza convertirse en el himno de las fiestas este verano.

No Escuches Esta Canción - Lasso x Micro TDH

Una balada de sonido setentero, cuya letra echa mano de la ironía para mostrar que, muchas veces, los nubarrones que trae consigo una separación son inevitables. Acompañado por Micro TDH, Lasso nos da una cátedra respecto al uso de la ironía en cada verso, pues “No Escuches Esta Canción” se presenta como una suerte de meta-narrativa, donde el cantautor le dice a su ex que escribirá una canción respecto a su fallida relación, por lo cual, no querrá escuchar la canción que justamente está sonando.

Fanatica Sensual - Las Villa

Las mellizas colombianas vuelven a sorprender con la reversión de un tema clásico del reggaetón. El tema "Fanática Sensual" que hiciera famoso el dúo puertorriqueño Plan B en 2014, llega nuevamente, pero esta vez en voces de Las Villa. Este tema es el primer sencillo de su nuevo EP “Sonata de un Perreo”, un homenaje a la formación mixta de Lucía y Laura, ambas músicas graduadas en la carrera de música clásica en un encuentro con la versatilidad y riqueza armónica de la trayectoria ya recorrida dentro del género urbano.

Tengo Ganas - Yeison Jiménez Y Pipe Bueno

Yeison Jiménez, hace una nueva entrega de las canciones que harán parte de su próximo trabajo discográfico con colaboraciones de talla internacional. En este 2024, ya ha sorprendido con varios temas, entre ellos con los mexicanos Luis Angel “El Flaco”, “Los Dos Carnales” y “El Fantasma”. A ellos, se suman Andrey Riobueno y ahora, Pipe Bueno, con quien por primera vez estrena una canción luego de varios años de amistad. “Tengo Ganas” es un tema que habla de esos amores prohibidos que hay que soltar, pero es más fuerte el sentimiento.

Anestesia - Venesti, Slow Mike y Goyo

Esta colaboración, marcada por una vibrante fusión de sonidos urbanos y Afrobeat, promete cautivar a la audiencia con su energía y autenticidad. “Anestesia” no solo resalta la riqueza musical del pacífico colombiano, sino que también refuerza la relevancia de sus artistas en la escena internacional. Con ritmos contagiosos y letras profundas, esta canción invita tanto a la reflexión como al baile.

Podrás ver EN VIVO a Venesti este 22 de junio en el Uforia Mix Live en Miami. Compra acá tus entradas.

Ya Valió - Santa Fe Klan, Dimelo Flow

El sencillo profundiza en las complejidades de las relaciones, capturando el conflicto interno de alguien dividido entre luchar por el amor y sucumbir al orgullo. En “Ya Valió”, los oyentes son invitados a sumarse a las emociones crudas y sin filtros de lidiar con el deseo de salvar una relación mientras se sienten agotados por las presiones y prejuicios sociales. La canción lucha contra la comprensión de que continuar la relación sólo causaría más dolor, una experiencia universal en la que uno debe encontrar la fuerza para seguir adelante, a pesar del afecto persistente.

Mi Amor - Sam Feldt, Jvke, Anitta

El exitoso productor Sam Feldt, en una innovadora colaboración con la sensación del pop en ascenso JVKE y la estrella latina mundial Anitta, ha lanzado el candente tema dance-pop latino. Con sus vibrantes influencias latinas y su irresistible ambiente veraniego, este tema cautivará al público de todo el mundo. ‘Mi Amor’ es algo más que una canción; es una celebración del amor, la colaboración y la evolución del viaje musical durante la última década del productor.

Lucky - La Gabi

La Gabi, está estrenando su nuevo tema, optando por una canción más afro, género un ritmo donde se siente como pez en el agua, con los colores y las melodías que tiene el género que ha cogido mucha fuerza en los últimos años. El tema habla del orgullo que podemos sentir de nuestra pareja, de sentirnos con suerte de tener a esa persona al lado. El video está inspirado en un video musical del Rey del Pop, Michael Jackson, en su videoclip “The way you make me feel”, en donde se denota el mismo sentimiento de conquista.

Fénix - Mario Bautista

Revelando una clase magistral de amor propio, la superestrella internacional Mario Bautista presenta su cuarto álbum de estudio, ‘FÉNIX’, una exquisita interpretación de la música regional mexicana que documenta su renacimiento personal y profesional. Una obra meticulosamente elaborada en la que Bautista entra en un nuevo capítulo de su vida, expresando una pasión profundamente arraigada por su arte, su familia y sus seres queridos, y en la que la estrella reconoce tanto sus puntos fuertes como sus debilidades bajo una nueva luz. Sin miedo a expresar emociones íntimas.

Amor y Odio - Guaynaa

Guaynaa, el fenómeno del reggaetón que ha conquistado a millones con su estilo único, lanza su nuevo sencillo "Amor y Odio". Esta canción nos transporta al mejor estilo puertorriqueño de los 2000's, con un reggaetón old school lleno de melodías pegajosas y ritmos contagiosos. A diferencia del perreo intenso, "Amor y Odio" destaca por su enfoque clásico, donde Guaynaa muestra su versatilidad para cantar y rapear con sus característicos chanteos. Prepárate para disfrutar de un viaje musical nostálgico y vibrante que reafirma por qué Guaynaa es uno de los artistas más versátiles y talentosos del género urbano.

Sal - Magna, Francely Abreuu

El fenómeno colombiano Magna supera las barreras creativas y culturales con “SAL” en colaboración con la artista mexicana Francely Abreuu, un afrobeat inspirado en la playa, los atardeceres y el verano. Magna despliega su esencia creando un auténtico himno veraniego, fusionando ritmos de dancehall y afrobeat con la cautivadora voz de la talentosa Francely Abreuu. A lo largo de la canción, complementa perfectamente con la interpretación de Francely, transportándonos a otro mundo.

No Quiero Amarte - Elena

La joven cantautora puertorriqueña,, vuelve a sorprender con el lanzamiento de su nuevo sencillo “No Quiero Amarte”, esta vez al ritmo de bachata pop. Este tema escrito por Elena, muestra la versatilidad de esta joven artista y forma parte del repertorio de temas de su segundo álbum que saldrá el próximo 11 de julio.

Uforia Goes K-Pop

I AM U - Kim Jae Joong

Kim Jae Joong ha lanzado un nuevo sencillo, "I AM U", antes de su próximo álbum de larga duración con motivo de su 20º aniversario, Flower Garden, que saldrá a la venta a finales de este mes, el 26 de junio. "I AM U" es un tema dedicado a los oyentes de Kim Jae Joong; el cantante contribuyó a la letra para expresar los recuerdos que ha compartido con sus fans a lo largo de sus 20 años de carrera.