Uforia #NewMusicPicks: Ángela Aguilar, Belinda, Greeicy, Tiago PZK y más en los mejores estrenos de la semana

Bolero - Ángela Aguilar

PUBLICIDAD

Tras alcanzar un tremendo éxito con sus álbumes de mariachi, la ‘Princesita del Regional Mexicano’ estrena un nuevo álbum que incluye 9 boleros atemporales que han marcado significativamente el género musical, ahora reconocido por la UNESCO como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Con su indiscutible talento vocal y un enfoque renovado, Ángela da nueva vida a estas clásicas canciones, conocidas por sus letras conmovedoras sobre el amor y el desamor. El álbum, también cuenta con colaboraciones exclusivas del Trío Los Panchos y el reconocido percusionista cubano Amadito Valdés.

Cactus - Belinda

La Princesa del Pop Latino, está de regreso tras un largo tiempo sin traer música nueva a sus seguidores. Cactus es el primer sencillo de su próximo disco de estudio, en el que muestra a una artista fuerte, madura y, sobre todo, talentosa. Su voz, que ha hecho que el público se enamore de ella, se fusiona con su faceta de autora para darnos una letra sumamente personal, que incluye dedicatoria a una relación pasada y un tema acorde con las tendencias musicales actuales.

Piel - Tiago Pzk, Ke Personajes

La estrella argentina del pop urbano, ha sorprendido nuevamente con su nuevo tema, una cumbia sensual y confesional en un candente dúo con el ídolo de la cumbia, Emanuel Noir. Escrito por Tiago PZK y Keityn, el primer sencillo de Tiago hará parte de su próximo álbum, Gottia.

De A Poco - Greeicy

Greeicy, arranca 2024 con un tema nuevo y poderoso, la continuación de su proyecto musical “Yeliana”, el nombre de su alter ego. Ahora sus fans pueden disfrutar del esperado cuarto capítulo de la historia. La impresionante balada es una conmovedora dedicatoria al poder de la resiliencia y la determinación y a cómo nos alimenta mientras trabajamos para alcanzar nuestras metas, luchando por superar nuestros demonios y los obstáculos que se interponen en nuestro camino. Y recuerda a sus fans que "poco a poco" podemos alcanzar nuestros objetivos y triunfar sobre cualquier cosa, incluso sobre aquellos sueños que creemos imposibles.

Fría - Enrique Iglesias, Yotuel

Enrique Iglesias, sorprende a sus oyentes con su nuevo sencillo junto a Yotuel. Es un tema alegre, fresco y bailable que encapsula la esencia de estos dos artistas que han hecho historia en la música latina y celebra la fiesta y diversión del carnaval caribeño. Este es el segundo sencillo de su culminante álbum FINAL VOL. 2, programado para salir este marzo de 2024. El video de la canción transmite la alegría y diversión de una noche de carnaval, que se alargó más de la cuenta, pero por razones inocentes.

Par de Quina - Boza (EP)

El artista panameño recientemente nominado dos veces al Premio Lo Nuestro, lanza su nuevo EP en un bundle de 5 temas, en el cual mezcló ritmos de samba, afro beat y dancehall en esta fusión creada para el carnaval de Panamá. Todas las canciones en el proyecto fueron escritas por el artista, donde basó todo sobre sus vivencias y en cosas cotidianas. Experiencias viviendo en el ghetto, el amor, ideas y emociones.

Lealtad - Marca MP (álbum)

El líder de Marca MP, Chato, regresa a sus raíces musicales y retoma el "estilo sierreño" que les ha ganado un lugar en el género. La banda escarbó profundamente en sus raíces para sentirse inspirados para su nuevo álbum que incluye 10 canciones, incluyendo 7 canciones escritas por Chato con su sonido característico. El tema central lleva el mismo nombre del álbum, y viene acompañado del videoclip oficial.

No Será Tan Fácil - Paola Jara, Dayanara

Paola Jara, la cantautora de música popular colombiana, y la artista ecuatoria, Dayanara, se han unido para presentar este sencillo, uno de los lanzamientos, hasta ahora, más emocionantes de 2024. La química musical entre las dos talentosas artistas se nota en esta canción que combina el inconfundible pop urbano de Dayanara con el distintivo sonido regional de Paola, otorgándole a la canción un atractivo global.

Gloria Trevi - Mi Soundtrack Volumen Tres

Gloria Trevi continúa celebrando su legado musical con el lanzamiento de "Mi Soundtrack Vol. Tres". Representando la vida de la cantautora regiomontana, quien sigue impactando a generaciones, la colección incluye 11 éxitos regrabados con un toque moderno. El conjunto de tres volúmenes es un testamento al legado musical de Trevi y fue inspirado por su exitosa bioserie, "Ellas Soy Yo, Gloria Trevi", que puedes ver en ViX.

Etiqueta Negra - Maabelle

La talentosa Michelle González, quien ha brillado en el mundo de las telenovelas mexicanas, ahora se aventura en la música bajo el nombre de Maabelle, presentando su cautivador sencillo, ‘Etiqueta Negra’, proyecto que destaca la creatividad y el liderazgo artístico de Michelle, demostrando su versatilidad y dedicación en esta nueva y emocionante etapa de su carrera. El tema explora la conexión y la química en las relaciones de una manera única, combinando ritmos envolventes con una lírica profunda y personal.

Antes de Volverme a Enamorar - Itzza Primera (álbum)

La talentosa cantante y compositora venezolana que ha cautivado a sus seguidores con su estilo único, estrenó su muy esperado álbum "Antes de volverme a enamorar". El proyecto, que se perfila como la producción discográfica más importante en la carrera de la artista hasta el momento, verá la luz el próximo viernes, 2 de febrero de 2024 a través de todas las plataformas digitales. El álbum tiene un total de 16 temas inéditos, cada uno representando una pieza única en el rompecabezas musical de Itzza Primera. Desde la emocionante "De los 90" hasta la colaboración explosiva "Nastydoll" con Natany Shander.

Bellaki - Matt Paris

El nuevo tema narra un viaje poético entre el deseo y la seducción, mostrando la versatilidad de Matt Paris como cantante y compositor. La canción combina de forma cautivadora los ritmos colombianos con los toques emblemáticos del género urbano, sirviendo una vez más como testimonio de su evolución como artista, invitando a los oyentes de todo el mundo a embarcarse con él en un vibrante viaje musical.



Otros recomendados

PUBLICIDAD