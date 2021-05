Uforia #NewMusicPicks: ¡Adiós Mayo, Hello Junio!

Perfecta- Reik, Maluma



If perfection was a song, it would definitely be this one! Estrenando su second collab, Reik y Maluma, are shaking the world con su tema, “Perfecta”. Esta dedicatoria romántica se trata de expresarle a una persona especial todo lo brillante y positivo que tiene para brindar. Así mismo busca motivar a sus fans a celebrar a sus seres queridos y dedicarles un mensaje de amor propio. ¡Esta combi si que nunca falla!

Origen (Álbum)- Juanes



¡Regresando a su “Origen” Juanes le rinde tributo a sus grandes influencias musicales! Estrenando este disco compuesto de 12 temas, ha logrado cuidadosamente curar y reinventar los hits de 12 de sus ídolos que lo han influenciado musicalmente desde los inicios de su carrera. Con canciones como “El Amor Después Del Amor” de Fito Páez y “Dancing In The Dark” de Bruce Springsteen, este álbum es un must para escuchar.

¿Qué Más Pues? - J Balvin, Maria Becerra



¡El junte that we did not know we needed! Encendiendo las redes, J Balvin y Maria Becerra llegan con su fire track, “¿Qué Más Pues? ”. Fusionando sus inigualables talentos, nos relatan la historia de un chico que le pide a una chica otra noche para volverse a ver, pero ella lo rechaza porque por engreído, él no supo valorarla. Así que get ready porque este dúo te trae el party directo a tu casa.

Tú Eres Mi Amor- Río Roma, Calibre 50



¡Y cántale esta siguiente rola al amor de tu vida! El pop dúo, Río Roma, regresa a sus Regional Mexican roots con su temazo, “Tú Eres Mi Amor”, junto a Calibre 50. Con lyrics sentimentales esta balada nació para unir enamorados e inspirarlos a valorar y confesarle sus sentimientos a esa persona especial. Ponla a todo volumen, tomate un tequila y declara tu amor a ese chico o chica que te tiene in love.

Dios Los Cría- Andrés Calamaro



¡“Dios Los Cría” y Andrés Calamaro los junta! Blessing our ears con this new album, este ícono rockero, invita a impresionantes artistas para darle un spin a sus más grandes éxitos. Cantando a dueto o en colaboración con invitados de lujo como Sebastián Yatra, Mon La Ferte y Alejandro Sanz, este disco cuenta con el remake de 15 temas que han marcado historia en la carrera de este argentino. No hay duda de que this masterpiece parece haber caído del cielo.

Elma Maria- Maffio, Darell, Don Miguelo



¡Conoce a “Elma Maria”, la new jam de Maffio que promete convertirse en la canción of the year! Acompañado de los talentosos, Darell y Don Miguelo, este hit representa a todas esas mujeres independientes, self-confident, que siempre son el alma de la fiesta. Este tributo busca resaltar a esas chicas que todos conocemos que proyectan amor y seguridad. ¡Dedicala a esa “Elma Maria” en tu vida!

XLEY- Dalex, Trey Songz



¡Un sueño hecho realidad! Dalex se une a uno de sus ídolos, Trey Songz, para sorprender con su urban R&B track, “XLEY”. Melting our hearts with their smooth vocals, estos heartthrobs cantan sobre la mujer perfecta con la cuál quieren pasar el resto de sus vidas. Producida por Dimelo Flow, esta canción también destaca la inclusión entre pareja sin importar el color, sexo o edad. Check it out.

Mandarina (Álbum)- Gian Marco



¡Que álbum más delicioso! Gian Marco lanza su producción número 16 titulada, “Mandarina”. Este nuevo disco marca un nuevo camino para el cantante con el cual demuestra que sigue haciendo lo que más ama en la vida: música. Con 11 juicy songs, trae ritmos refrescantes que llegan a darle un sabor exquisito al playlist de todos. Te aseguramos que no te arrepentirás de haberlo escuchado.





Bandolera- Ben Carrillo



¡Como nunca antes lo habíamos visto! Ben Carrillo deja ver su lado más “Bandolero” con este nuevo release. Presentando un ritmo que combina el rock con el trap urbano, esta canción fue grabada desde el 2019 y se basa en que es posible vencer las adversidades y triunfar en la vida con el empuje que da el amor. A la misma vez narra cómo conoce a una mujer a quien él le confiesa todos sus pecados.

A Mis 20 (Álbum)- Natanael Cano



¡Age is just a number, cuando se trata del éxito que está teniendo Natanael Cano! Debutando su nuevo álbum, “A Mis 20”, este music prodigy de la nueva generación del regional mexicano comprueba que está taking over the world a su tan corta edad. Compuesto de 11 temas, contiene 3 colaboraciones junto a sus compitas, Junior H, Oscar Maydon, Dan Sanchez y Justin Morales. Cargado 100% de corridos tumbados, este disco volverá locos a sus fans.

Gente De Las 4- Virlan García



¡Definitivamente Virlan García siempre la rompe! Tras haber lanzado previamente una canción romántica y también un huapango Sierreño, esta semana he takes it back to his roots con su corrido, “Gente De Las 4”. A través de esta rola describe el estilo de vida que lleva en su pueblo y cómo, aunque el sea buena persona, es mejor que nadie intente meterse con él y con su squad. Demostrando su versatilidad como artista, no hay nada que Virlan no pueda hacer.

Dudas- DANEON



¡There is NO DOUBT que te va a encantar esta canción! El multi-talentoso productor y cantautor colombiano, DANEON, presenta su tema, “Dudas”. Con una mezcla de ritmos de pop latino con R&B y Lo-fi hip-hop, busca promover la inclusión y el amor igualitario, haciendo que muchos se identifiquen. A través de sus letra, cuenta la historia de un amor platónico, que a pesar de que esa relación parece ser inalcanzable, termina siendo realmente indispensable.

New Artist

Tas Bota- Milly, Lyanno, Juhn, Lary Over, Farruko



¡Lo que no sirve se bota! Así canta el artista en ascenso, Milly con su canción, “Tas Bota”. En esta colaboración con Farruko, Lary Over, Juhn y Lyanno. Junto a estos grandes del género urbano, nos muestra lo que suele suceder cuando logras superar una relación del pasado y sanar todas esas heridas que te dejaron. Combinando sus flows, cada uno le dio un toque especial a su verso, logrando crear una canción única.

