Uforia #NewMusicPicks: ¡Adiós agosto, hello septiembre!

The real question is, ¿Ya escuchaste este nuevo sencillo de Anuel AA? ¿Si todavía no, then what are you waiting for? Dándonos una entrada a su corazón, este duro del género urbano estrena su tema romántico, “23 Preguntas”. Compuesta de un slow reggaetón tempo y con líricas sentimentales, narra la historia de un amor fallido, el cual busca salvar a través de todas sus questions. ¡No te la puedes perder!