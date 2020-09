Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Septiembre llegó cargado de música nueva!

ENOC (Álbum)- Ozuna



¡La espera ha terminado, Ozuna lanza su tan aclamado disco “ENOC”! Despues de mantenernos en suspenso, y de darnos una probadita de lo que estaba por venir, por fin podemos escuchar el álbum completo. “El Negrito Ojos Claro” viene con 20 canciones e inigualables colaboraciones con artistas como Camilo, Daddy Yankee y Doja Cat. Tema tras tema podemos disfrutar de ese sonido único que lo caracteriza. ¡It was definitely worth the wait!









RBD Catalog- RBD



¡RBD ha venido a salvarnos del 2020! Tras 8 años de su ausencia, el grupo sorprendió a sus fans con la tremenda noticia que ya pondrán escuchar sus 9 álbumes de estudio en TODAS las plataformas: 5 álbumes en español, 1 en inglés y 3 en portugués. Con esta gran noticia, ahora podrás tener un RBD streaming party, bailando y recordando todos esos throwback moments. ¿Te gustaría que regresaran al escenario?





Amor Pasado (Álbum)- Leonel García



¡Leonel García nunca deja de sorprendernos! Esta week lanza su disco, “Amor Pasado”, con el cual concluye la trilogía que inició desde el 2014. Compuesto de 12 canciones y con grandes colaboraciones, el cantautor tomó algunas de sus canciones mexicanas favoritas, y las transformó como si fuesen de él. Homenajeando a los grandes compositores mexicanos, busca unir sus raíces con los sonidos nuevos del mundo, para que estos temas nunca pierdan su importancia.









Échalo Pa’Ca- Sofía Reyes, Lalo Ebratt, Darell



¡This song is PURE GOLD! Sofía Reyes se juntó con Lalo Ebratt y Darell para crear una colaboración que brilla. Mezclando el reggaetón con ritmos de música del medio oriente, este hit nos viene a demostrar con sus líricas que tenemos que gozar la vida y hay que saber soltar todo eso que nos pesa. Uniendo el sonido único de cada artista, esta canción definitivamente te pondrá a bailar cuando la escuches.









Relación (Remix)- Sech, Rosalía, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko



¡Cuando Sech decidió hacer este remix, he was clearly not playing! Juntándose con cuatro de los artistas más duros de la industria, han logrado crear un remix de otro nivel. Sin perder la esencia de la canción, cada uno de ellos ha venido a poner su special touch para darle a este tema un sonido nuevo y refrescante. El video musical te llevará en un viaje a otro planeta, en dónde te cuentan sobre un amor de otro mundo, y las dificultades con las cuáles se enfrentan.









Cara De Buena- Chesca, Arcangel



¡Cuidado con las que tienen “Cara De Buena” porque no son santas! Estos dos grandes de la música presentan una trap style song, que te darán ganas de cantársela a esa persona que te rompió el corazón. Demonstrandó su girl power, Chesca le viene ha dejar claro a su “hombre”, Arcangel, que ella puede jugar su mismo juego y comportarse aún peor que él. This collab te hará entender que es mejor estar sin esa persona que no te valora.









Mujer- Ecko



¡Este temazo es para esos hombres que perdieron a esa “MUJER”! Con su más reciente lanzamiento, Ecko nos demuestra un lado más vulnerable y sentimental. A través de sus letras, nos canta sobre una mujer a quién perdió por terco y a quien extraña mucho, aún sabiendo que ella tiene a alguien más. Le pide que se vean por última vez, para que así el pueda superarla del todo. ¡Es un MUST para escuchar!









En Tu Cuerpo (Remix)- Lyanno, Rauw Alejandro, Lenny Tavárez, María Becerra



¡It’s getting hot in here, porque este tema está ON FIRE! Lyanno, Rauw Alejandro, Lenny Tavárez y María Becerra, hicieron que este tema suene aún más sexy que la original. Escribiendo cada uno sus versos y poniendo su flow individual, es evidente que estos cuatro talentosos artistas tienen la química perfecta para crear un hit. Sin duda alguna, esta versión superará las expectativas de todos los fanáticos.









Otro Día Lluvioso- Juhn, Becky G, Lenny Tavárez, Dalex



¡Vas a querer que llueva todos los días para escuchar este tema on repeat! Juhn, Becky G, Lenny Tavárez y Dalex, soltaron la perfect song para set the mood durante esos días lluviosos. Su slow dembow beat, fusionado con sus lyrics, hará que recuerdes y extrañes a esa persona especial. Así que vas a querer llamarla para que ambos disfruten estar juntos adentro de la casa mientras sigue lloviendo. ¡No te la puedes perder!





Ya Lo Verás- Alcover, Bryant Myers, Adriel Favela



¡“Ya Lo Verás” que te va a encantar este tema! El compositor y productor ganador del LATIN GRAMMY, Alcover, trae una canción que nos ha dejado sorprendidos. En colaboración con el cantante urbano Bryant Myers y el cantante de regional mexicano, Adriel Favela, han logrado crear un temazo que es la combinación perfecta entre todos. Presentando un sonido nuevo y versátil, es indudable que Alcover is changing the music game.





Tu Olor- Cheo Gallego



¡Cheo Gallego viene con un BANGER esta week! Esta nueva promesa de la música latina estrena su nuevo sencillo, “Tu Olor”. Con tremendo flow, esta song se trata sobre confesarle a esa persona que te gusta, que quieres estar with them ya que su olor se te impregnó y no puedes sacarla de tu mente. Al ver su artístico video musical y escuchar sus poéticas líricas, te darás cuenta del gran talento que tiene este artista.









A Huevo- NK



Music without borders, connecting world cultures! La pop diva ucraniana, NK (Anastasia Kamenskykh), viene a romper barreras con su sencillo, “A Huevo”. Este temazo que forma parte de su upcoming álbum, está cargado de ritmos latinos con mezclas ucranianas que te pondrán a bailar y te llenarán de buenas vibras. Mostrando su apreciación por la cultura latina, esta queen ya está dando de qué hablar por todo el mundo.









New Artist Alert!



Contigo Amor- Felipe Moon







¡Ecuador IN THE HOUSE! Felipe Moon hace su debut oficial con el estreno de su más reciente sencillo, “Contigo Amor”. Combinando su increíble voz con un ritmo pop, este tema viene cargado de líricas poeticas que irradian esperanza y positive vibes, cuál es justo lo que necesitamos en estos momentos de incertidumbre. Cantándole a esa persona que quiere y le hace falta, afirmándole que pronto estarán juntos. Escúchala aquí https://UMLE.lnk.to/ContigoAmor