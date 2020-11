Uforia #NewMusicFriday Picks: #QuédateEnCasa con los mejores estrenos musicales

Rifresh (Álbum) - Mau y Ricky



¡Este álbum sí que está bien “ fresh”! Los hermanos, Mau y Ricky, estrenan su nuevo proyecto titulado, “Rifresh”. Compuesto de 10 canciones, este power duo viene a refrescarnos con música versátil, que te hará bailar o que te pondrá all up in your feels. Incluyendo sus más recientes hits, “Papá” y “La Grosera”, este disco fue hecho para todo el mundo, sin excluir a nadie, así que sin duda se convertirá en el favorito de muchos.