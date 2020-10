Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Nuevo mes, nueva música!

Prefiero Vivir Sin Ti — Gian Marco



¡No vas a querer vivir sin esta canción! Otra vez, Gian Marco, viene con un tema que te llegará hasta los más profundo del alma. “Prefiero Vivir Sin Ti”, fue compuesta durante la cuarentena junto al reconocido Sebastián Krys, en la cuál resaltan sonidos melancólicos junto con letras que hablan sobre preferir vivir sin alguien con quien la relación ya no funciona. Este tema es el tercero que el peruano lanza este año y formará parte de su próximo álbum.





Corazón Sin Vida — Aitana, Sebastián Yatra



¡Una colaboración que viene a revivir tu “Corazón Sin Vida”! Directamente desde España, Aitana, debuta su nuevo sencillo junto a Sebastián Yatra. Esta romantic song trae una influencia explícita del hit mundial “Corazón Partío” de Alejandro Sanz. Fusionando las líricas icónicas de ese tema junto a los sonidos únicos de ambos, han logrado crear un banger que no te sacarás de la cabeza. ¡Es un must para escuchar!





Más Unidos Que Nunca (Beta 16) — Silvestre Dangond, Juancho De La Espriella



¡Estos dos grandes de la música vienen a hacer que todos estemos “Más Unidos Que Nunca”! Sorprendiendo a todos los fans, Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella, relanzan su icónico álbum que revolucionó al vallenato colombiano en el año 2004. Incorporando sonidos nuevos y refrescantes, han renovado los temas, pero siempre manteniendo su esencia. Este regalo es para darle fortaleza a sus fanáticos durante estos tiempos difíciles.





Será — Llane, Manuel Turizo



¿Puede este dueto ser aún más perfecto? We don’t think so! Llane, en colaboración con Manuel Turizo, estrenan su nuevo tema “Será”. Estos dos heartthrobs nos vienen a cantar sobre las dudas y pensamientos que surgen cuando una relación enfrenta problemas, comenzándose a preguntar que pasará si se dejan el uno al otro. En su video musical, demuestran un lado vulnerable, con el cual nos ayudan a comprender el sentimiento detrás de las líricas. ¿“Será” que la tendrás on repeat?





Amantes & Amigos — Arcángel, Sech



¡Una vez más, Arcángel y Sech vienen a hacer historia! Este junte icónico presenta su segunda colaboración titulada “Amantes y Amigos”. Producida junto a Dímelo Flow, este banger se trata sobre una fuerte declaración de amor hacia una persona que ya se encuentra en otra relación. Su sonido innovador y refrescante, presenta un tono romántico, que a la misma vez te hará mover tu body. ¡Sin duda qué se convertirá en un hit!





La Diferente — Pitizion



This song definitely hits different! La talentosa cantautora Pitizion lanza su nuevo tema “La Diferente”. Mediante sus poéticas líricas, nos envía un mensaje donde dice que no importa si somos diferentes que los demás, debemos aprender ha amarnos y aceptarnos tal cuál somos sin prestar atención a lo que diga la gente. Llenándonos de sus positive vibes, evidentemente inspirará a muchos a confiar en sí mismos.





Don’t Go — Isabela Merced, Danna Paola



You don’t want to mess with these two latinas! La actriz y cantante americana-peruana Isabela Merced, junto con la mexicana Danna Paola, vienen a encender todas las plataformas con su tema, “Don’t Go”. Con sus boss lady vibes y espectaculares voces, traen un tema que habla sobre cansarse de los juegos de alguien, demostrando lo que son capaces de hacer si llegan a su límite. ¡No te puedes perder el increíble video musical!

Buen Viaje — Ovi



¡Abróchense los cinturones porque Ovi te llevará en un “Buen Viaje”! Lanzando su segundo álbum bajo el sello de Rancho Humilde, esta joven promesa viene a deleitar a sus fanáticos con 12 canciones nuevas y con grandes colaboraciones. Su focus track, “Volver”, junto a Lenny Tavárez, Brytiago y Natanael Cano, incorpora el sonido único de cada uno creando un producto final fuera de este mundo.





¿Qué Tanto Es Tantito? — Adriana Ríos



¡Este temazo esta ON FIRE! Adriana Ríos lanza su sencillo “¿Qué Tanto Es Tantito?”, el cuál será parte de su próximo álbum a estrenarse el otro año. Esta balada poderosa al estilo ranchera se trata sobre reencontrarse e intentar quedarse con una expareja, quien fue robada por otra persona, clamando que ladrón que roba a ladrón no comete delito. Con su voz cautivadora y letras cargadas de actitud, hará que te enamores de esta canción. ¡Video Oficial coming soon!

Agüita (Álbum) — Gabriel Garzón-Montano



¡Este álbum es ARTE! El multitalentoso Gabriel Garzón-Montano estrena su tan anticipado álbum “Agüita”. Nombrando su disco “anti-género, anti-miedo, anti-caja”, con sus 10 temas nuevos presenta una versatilidad de música, desde himnos trap que te pondrán a bailar, hasta baladas que te llegarán al corazón. Definitivamente al escucharlo te darás cuenta de que no hay nada que este artista no pueda hacer.

New Artist Alert!



Hoy — Daniela Brooker

¡“Hoy” estarás escuchando esta song all day long! Mitad venezolana y mitad británica, Daniela Brooker ya esta cautivando al mundo de la música con todos sus talentos. Irradiando girl power, debuta este nuevo sencillo en el cual presenta un sonido pegajoso que mezcla ritmos guajira y urbanos. Mediante sus líricas, demuestra de forma directa lo que ella busca en una relación sin querer perder el tiempo. ¡Te va a encantar!





