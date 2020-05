Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Nueva música para crear el playlist perfecto!

Un Canto Por México Vol. 1 (Album) - Natalia Lafourcade



¡Viva México! Natalia Lafourcade nos trae un álbum que nos llevará en un pintoresco paseo por este increíble país. La idea nació tras el recibimiento de su concierto benéfico “Un Canto por México” que se llevó acabo para recaudar fondos tras el sismo del 2017. Compuesto de 14 canciones y con la participación de grandes voces de la música, este álbum nos hace apreciar a México desde sus raíces hasta su cultura.





Colegio (Album)- Cali y El Dandee



¡No hay ningún dúo que nos pueda hacer sentir todos los sentimientos al mismo tiempo como Cali y El Dandee! Este álbum de siete canciones está lleno de grandes colaboraciones, romantic lyrics y catchy beats que te harán querer tenerlo on repeat. Su sencillo “Locura” junto a Sebastián Yatra te llevará en un throwback con su referencia a las famosas lyrics de “Locura Automática” de Eddie Dee y el sonido inigualable de los inicios del dúo. Sin duda te harán recordar a ese amor de colegio.









Aire (Album)- Jesse & Joy



¡Definitivamente este álbum hará que te falte el AIRE because it will take your breathe away!

Los hermanos, Jesse & Joy, no solo vienen con UNA nueva canción, si no con un disco completo. Desde el año 2018 nos han deleitado con canciones que forman parte de “Aire” y ahora vienen con muchas canciones más como “Alguien Más”, una canción que te pondrá all up in your feels, pero a la misma vez te hará bailar.









Island Kings Vol. 2 (Album) - Domino Saints



The wait is finally OVER, the second half of Domino Saints full album is officially OUT! “Island Kings Vol. 2”, del cual ya hemos podido disfrutar de dos de sus sencillos “Animal” y “Sol y Playa”, viene cargado de tropical vibes infused with new and different sounds que te dejarán sorprendido. En compañía de su más reciente sencillo “Boca a Boca” este dúo te hará desear que estés en la playa bailando hasta el amanecer.









Regresa (Album)- Buscabulla



This Indie duo from Puerto Rico is going to take you on a journey back home! Buscabulla lanza su álbum titulado “Regresa” inspirado en su viaje de regreso de Nueva York a Puerto Rico luego del huracán María. Llevándonos en una montaña rusa de emociones, debido a que están felices de estar en casa, pero tristes por la situación actual de la isla. Este dúo mediante sus líricas nos demuestra que estos tiempos de incertumbre sirven para aprender a perserverar sin importar las circunstancias.









I Believe That We Will Win (World Anthem) - Pitbull



This WORLD ANTHEM is evidently taking over the world! Pitbull lanzó el video oficial de su canción “I Believe That We Will Win”, demostrando que el mensaje detrás de la canción esta spreading positivity y unidad entre todos en el mundo. Incluyendo homemade videos de sus fans quienes demuestran ser de diferentes edades, países y oficios laborales, este video enseña que we are all in this together.









Arriba- Natanael Cano



¡Manos ARRIBA si eres fan de Natanael Cano! Con tan solo 19 años, este mexicano está arrasando en el género de los Trap Corridos y su nueva canción “Arriba” viene a comprobarlo. Recordando sus inicios, Natanael nos trae un tema que habla sobre su vida y los sacrificios que ha hecho para perseguir sus sueños. Mandándonos un mensaje de que el que no arriesga no supera. El nos demuestra que he is only going UP from here.









WOW- Bryant Myers



¡WOW, simplemente WOW! Bryant Myers nos trae un TRAP con tremendo flow. Lyrics tras lyrics este puertorriqueño viene ha enviar un mensaje directo a todos esos envidiosos y haters con los que se enfrenta día a día. Enseñándoles que su éxito se debe a que ha trabajado duro para lograr ser grande y aunque empezó desde abajo, ahora está taking over the world. Así que cuidado, porque él no es humilde con quien se pone arrogante.









No Pasa Nada- Pitizion, Greeicy



Let’s talk about GIRL POWER, Pitizion y Greeicy se juntaron para traernos un TEMAZO! Su sencillo “No Pasa Nada” nos trae un mensaje que, aunque sea difícil superar a esa persona que no te corresponde no pasa nada y hay que aprender a valorarnos y amarnos para esperar a esa persona que de verdad nos conviene en esta vida. Recuerda que todo pasa por algo y hay que seguir, aunque nada tenga sentido.









Guille Asesino- C. Tangana



¡Siempre hay que recordar que en cada historia hay dos versiones! Y por eso C. Tangana nos has venido a completar la storyline de su sencillo “Nunca Estoy” pero esta vez desde la perspectiva masculina con su nueva canción “Guille Asesino”. Con este tema podemos observar los sentimientos y el compartimiento de un hombre que esta en una relación toxica. Mediante sus líricas intenta demostrar que lo que antes se creía que era lo “normal” en una relación ha cambiado con los años y ahora ya no tiene valor.









Solo Amigos- Manu Manzo



¿Cómo poder salir del friendzone? ¡Dedícale esta canción de Manu Manzo! “Solo Amigos” es un tema que hable de tener sentimientos hacia un amigo que te tiene en el limbo con puros juegos porque no decide qué es lo que quiere hacer. Inspirada por sus role models Amy Winehouse, Erykah Badu y Lauryn Hill, Manu viene a regalarnos un tema único que demuestra su talento y versatilidad como artista.









