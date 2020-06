Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡No hay nada mejor que un viernes con música nueva!

Como Antes- Llane



¡Definitivamente, Llane nos sigue sorprendiendo each and every time! Esta vez nos deja speechless con su bolero cubano mezclado con pop. Con this hit, Llane nos demuestra un lado más vulnerable de él, en el cual desnuda su alma completa y le confiesa todos sus sentimientos hacia la mujer que quiere. El tema también mantiene un significado especial, ya que “Como Antes” era la canción favorita de su mamá.









Grandes Éxitos (Álbum)- Don Tetto



¡Este disco vale otro! Los colombianos de Don Tetto están de regreso con un álbum nuevo que recopila sus canciones más sonadas e icónicas. Con 17 años de trayectoria y una carrera exitosa, este grupo de rock se ha posicionado como una de las bandas de rock más importantes de su país. Esta semana sorprendieron a sus fans con un viaje a través de todos sus temas famosos como “Ha vuelto a suceder”, “Auto Rojo” y mucho más.









Sin Aire- Rafa Pabón



Sing it louder for the people in the back! Rafa Pabón just outdid himself con su sencillo “Sin Aire”. Inspirado en las protestas por la muerte de George Floyd, este puertorriqueño se suma al movimiento de “Black Lives Matter”, componiendo un temazo en el cual derrama sus pensamientos y sentimientos sobre las injusticas y el peligro que muchos enfrentan debido al racismo. Demostrándonos que no habrá tranquilidad mientras no exista la equidad.









La Bella y La Bestia- Reik, Morat



Nada se puede comparar a este junte, Reik y Morat en UNA sola canción! Estas dos icónicas bandas están demostrando que son la combinación perfecta para sacar un tema que llega hasta lo más profundo del alma. La balada pop-romántica nos cuenta una historia emotiva de un amor que es casi imposible de olvidar. Al escucharla te hará sentir nostalgia al recordar a esa persona que se te ha hecho difícil sacar de tu mente. Esc´úchala acá









El Mismo Aire- Camilo, Pablo Alborán



¡WOW, una colaboración simplemente mágica! Camilo se juntó con Pablo Alborán para traernos una nueva versión de su tema “El Mismo Aire”. Si ya te encantaba la versión original, esta hará que te enamores MIL veces más de ella. Mezclando las increíbles voces de ambos, vienen a cantar sobre una relación rota en la cual ya no pueden ni estar en un cuarto respirando el mismo aire. Te pondrá la piel de gallina durante toda la canción.





ChocQuib House (Álbum) – ChocQuibTown



¡Hoy hay fiesta en la “Chocquib House” porque ChocQuibTown lanzó álbum nuevo! Conformado de 11 temas, este disco viene a sorprendernos con inesperadas colaboraciones y temas versátiles y diferentes que no pierden el flow musical de este talentoso grupo. Su tema, “Vuelve”, se trata sobre alguien que regresa después de irse, pero la otra persona le demuestra que lo que se deja ir se pierde. ¡Se te hará difícil escoger un tema favorito! Escúchala acá









Mayor- Myke Towers, Yandel



¡Myke Towers y Yandel han venido a demostrar que en el amor, la edad no importa! Con un flow innovador, estos dos grandes de la música nos llevan a través de un encuentro amoroso en donde una mujer mayor se enamora de la esencia de un hombre menor que ella. Sin darle importancia a la edad, cuando ambos se vieron hubo una conexión inigualable. Definitivamente este ritmo te tendrá bailando.









Caramelo- Ozuna



¡Ozuna just dropped a song que viene a endulzar nuestro summer playlist! Desde su catchy beats hasta su video musical, este hit está perfecto para comenzar el verano. Con un concepto sweet y lleno de caramelos, hoy nos canta sobre volver a probar los labios irresistibles de alguien que no dejan de perder ese sabor dulce a candy. Este sencillo es una probadita de lo que se viene en su nuevo álbum “ENOC” que sale este año.









Por Ti- Leonel García



¡Si hay alguien que nos puede sacar lágrimas con una canción es Leonel García! Alista los tissue papers porque esta semana viene con un tema triste y melancólico. Con líricas profundas de desamor, Leonel nos describe los sentimientos de alguien que ha perdido la fe, luego de perder a esa persona por quien dio todo.









Gracias- Mariah



¡La princesa de Miami se reveló esta week porque acaba de sacar un tema que ARDE! Con un sonido diferente al que conocemos, Mariah nos sorprende con una slow urban song de desamor. Cantándole y dándole gracias a ese hombre que le cortó las alas porque ahora gracias a él, tiene más espacio en su cama y hace lo que se le da la gana. Del perreito a este new track, esta boss lady nos demuestra que she kills it everytime.









Piénsalo- Ada Olea



¡Ada Olea te tendrá pensando y revaluando tu relación, con su nuevo tema “Piénsalo”! Esta balada Mariachi Norteño escrita junto a su padre, se trata sobre una pareja que intenta buscarle respuesta a todos los problemas en su relación, pero mediante su música, Ada les quiere hacer reflexionar que antes de tomar una decisión final, es mejor pensarlo bien. ¡Es un must para escuchar!









Sábado (Full Band Versión)- María Pino



¡Que mejor que pasar tu weekend escuchando “Sábado” de María Pino! Deleitándonos con una new full band versión de su canción original lanzada en abril, esta venezolana le ha puesto un spin a su hit con un poco de jazz y cha-cha-cha. Con líricas que hablan de quedarse en casa durante el sábado, viendo series y relaxing con tus seres queridos, esta song te provocará no salir de tu casa.









New Artist Alert!



Chau Chau (Remix)- Xylon, VF7, JuanFran

¡Para el talento no hay edad y Xylon es un ejemplo de esto! Con tan solo 15 años, este new upcoming artist en el género del reggaetón viene a demostrar que está ready to takeover la industria de la música. En esta week viene acompañado con otros dos jóvenes talentosos de la nueva generación, VF7 y JuanFran. Este sencillo con ritmo pegajoso te tendrá cantándolo all day long.