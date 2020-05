Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡New music para que empieces a agregar a tu summer playlist!

Emmanuel (Álbum)- Anuel AA



¡La espera ha terminado, Anuel AA por fin lanza su álbum “Emmanuel”! Después de dos años del reléase de su último disco, el puertorriqueño sorprende a sus fans con el mejor regalo para comenzar el weekend. Compuesto de 22 canciones y grandes colaboraciones como Bad Bunny, Tego Calderón y Travis Barker, este álbum es un vistazo a la vida y historia de Anuel AA compuesta en música.









AYAYAY! (EP)- Christian Nodal



¡AYAYAY, la cosa si que se puso buena! Nuestro Uforia Artist Of The Month de Junio, Christian Nodal, just dropped su muy anticipado EP y tiene a todos encantados. Incluyendo sus más recientes hits “Se Me Olvidó” y “AYAYAY!”, viene con 4 canciones más que demuestran no solo su lado sentimental pero también su lado playful. Su focus track, “Amor Tóxico”, nos canta sobre esas relaciones que están en un ciclo tóxico donde un día se odian y el otro se quieren. ¡Este EP hará que muchos se sientan identificados!









Posible (Álbum)- Enrique Bunbury



¡Un álbum lleno de esperanzas y de muchas posibilidades! Tras 30 años de carrera, Enrique Bunbury, nos viene a deleitar con “Posible” un disco personal, radical e innovador. Formado de 10 canciones, este maestro experimenta con sonidos nuevos y diferentes con los cuales demuestra una nueva manera de buscar emociones. Sin duda esta new music te conmoverá con sus liricas y la honestidad con las que están hechas.









Pausa (EP)- Ricky Martin



¡Ricky Martin ha venido a ponernos a todos en modo PAUSA durante estos momentos caóticos! Este EP, llegó como un método de reflexión y healing mediante la música. Formado de varias colaboraciones, cada canción trae algo especial y único. Como lo es su tema, “Recuerdo”, junto a Carla Morrison compuesta con liricas profundas que te hará revivir muchos recuerdos. En los próximos meses, espera lanzar su EP más upbeat, “Play”.









Hijo De Uff- Chesca, Sebas



This collab is EVERYTHING we NEED y mucho más! A pesar de solo haberse conocido semanas antes, la cantante Chesca y el cantante e internet sensation Sebas, decidieron crear este tema 100% producido directo desde sus casas. “Hijo De Uff” se trata sobre decirle adiós a un ex quien ha sido un “hijo de uff” contigo, pero sigue intentando contactarte para regresar.

¡Cántasela a esa persona que no te interesa!









BRB (EP)- Guaynaa



Be Right Back, perreando to Guaynaa’s new EP ALL DAY long! Si hay música nueva que no puede faltar en el playlist it’s this one. Compuesto de 7 canciones que incluyen sus hits mundiales “Rompe Rodilla” y “Rebota”, este EP es una mezcla de old school reggaetón with the Guaynaa flow con el que ha cautivado a la industria de la música. Como es de esperarse, es perfecto para disfrutar y bailar.









Mesa Para Dos (Álbum)- Kany García



¡Dicen que de lo malo siempre nace algo bueno y en este caso, durante esta pandemia nace el séptimo álbum “Mesa Para Dos” de Kany García! Este inesperado álbum nos ha venido a sorprender no solo por lo increíble que es, pero también con las tremendas colaboraciones que forman parte de el. Al escucharlo sentirás como si estas sentado en una mesa para dos reconectándote con un amigo después de un largo tiempo.









Memento (Álbum)- Jona Camacho



¡No importa cual sea tu género de música favorito, este new album de Jona Camacho te va a encantar! “Memento” nos trae la combinación perfecta de canciones que mezclan influencias de todos los géneros, desde pop, urban, r&B, electronic y muchos más. Demostrando su increíble talento y diversidad musical, este álbum es perfecto para disfrutar donde sea y en cualquier mood que estés.





La Cura- J Álvarez



¡Que lo sepa todo el mundo que this song is FIRE! El reconocido cantante, J Álvarez, viene con otro hit que no dejarás de escuchar. Este tema es una romantic urban song en el cual mediante las letras le confiesa a su pareja que esta dispuesto a perdonarla sin importar lo que hizo porque la extraña y muere por regresar con ella. Te darán ganas de dedicársela a esa persona quien te hace falta.









Playlist (Álbum)- Chiquis



¡Chiquis no solo vino con una nueva canción sino con un WHOLE new playlist! Con este tercer álbum titulado “Playlist”, quiere que el mundo conozca más a Janney a través de su música como Chiquis. Definitely, uno de los temas que sorprendió a los fans, fue la colaboración junto a Becky G el cual hicieron un spanish regional mexican versión de la famosa canción “Jolene” de Dolly Parton. This álbum te va a tener cantando a todo pulmón.









Ya Pasará- Carlos Rivera



¡Carlos Rivera nos ha venido a llenar de empoderamiento, esperanza, y fé con esta new song! “Ya Pasará” fue escrita durante la cuarentena con el propósito de darnos esa fortaleza de seguir adelante mediante lo que hemos vivido durante estos meses. Al escucharla sentirás muchas emociones con sus letras y te inspirará a no darte por vencido por que todo pronto pasará. Los fondos recaudados con es tema serán donados a la fundación “Save the Children” en México.









Mala (Álbum)- Mala Rodríguez



¡Directamente desde España, Mala Rodríguez viene a demostrar quien manda! Despues de 7 años lanza su séptimo álbum “Mala”, demostrando porque es una de las exponentes más destacadas del género urbano. Mediante sus canciones y colaboraciones podemos ver su talento y habilidad de crear canciones de todo tipo, desde música para bailar hasta música para vibe out and chill. ¡No te lo pierdas!