Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡New music para alegrarte los días!

Una Historia Más- Luis Coronel



¡Another one for the books…mejor dicho para el playlist! Luis Coronel nos trae otra canción para cantarle y dedicarle a todas esas relaciones que solo fueron una historia más y ahora han quedado en el olvido. Sus liricas profundas, mezcladas con su increíble voz hacen que el mensaje detrás de esta canción nos llegue a lo más profundo del corazón. ¡Plus, por primera vez incluye a su novia en un video musical!









Bonus Trap (EP)- Cazzu



What else is there to say, Cazzu just DID that! La ‘Niña Emo’ ha venido a enseñar porque la llaman la ‘trap Queen’. Con el release de su new EP “Bonus Trap” la cantante argentina nos demuestra su talento innato con su flow, sus barras y versatilidad musical. Creando temas con tres grandes de la industria, Noriel, Eladio Carrión y Myke Towers definitivamente es un EP fuera de este mundo. ¿Cuál es tu Bonus Trap favorito?









ADMV- Maluma



¡We are not crying, you are crying! Maluma se tomó un break de sus canciones que nos hacen bailar para traernos una soulful song que te llenará de muchas emociones. Hoy nos viene a cantar sobre los sentimientos encontrados de amor y miedo de lo que sucederá en el futuro cuando envejezcas alado del amor de tu vida. En el video musical verás a Maluma como nunca antes visto y prepárate para llorar.









Pirueta- Dimelo Flow, Arcangel, Wisin & Yandel, Chencho Corleone, Myke Towers



¡WOW, Dimelo Flow nos trae otro junte para la historia! En colaboración con 5 de los artistas más HOT del género urbano, este talentoso productor viene con un classic reggaetón track mixed con el old school dembow que everyone loves. Juntando los diferentes estilos musicales de cada uno, han venido a crear un temazo like no other. Puede que termines haciendo piruetas de tanto bailar.









FERXXO VOL 1: M. O. R (Album) – Feid



¡Así como suena, Feid just dropped his new album! Llevándote en un viaje a través de 16 canciones y con diferentes artistas abordo, this work of art viene a llenar tu vida de amor y positivismo. If you listen closely, escucharás todos los MENSAJES ON REPEAT (M.O.R) que ha escondido en las canciones. ¡Lo podrás disfrutar en cualquier mood que estés!









TBT (Remix)- Sebastián Yatra, Rauw Alejandro, Manuel Turizo, Llane, Cosculluela, Lalo Ebratt, Dalmata



¡Este remix de verdad que nos llegó de SORPRESA! Si la versión original supero todas tus exceptivas, esta new versión is definitely going to top that. Añadiéndole el flow musical de 4 artistas más, this remix demuestra como cada uno le añadió su unique style sin hacer que el tema perdiera su esencia original que lo convirtió un hit. Con un more urban upbeat sound, la tendrás on repeat y no dejarás que se convierta en un TBT.









Nunca Estoy- C. Tangana



¡Directamente desde España C. Tangana nos trae un TEMON! Dejándonos conocer más de su lado musical alternativo, este talentoso cantante viene con un tema melancólico de desamor y sufrimiento, pero con un twist inesperado. Cantando desde el punto de vista de una mujer que esta sufriendo de amor porque él nunca esta con ella por andar sumergido en su vida de artista. Hará a muchos sentirse identificados.









Acerola- Lenny Tavarez, Rafa Pabön, Cauty



¡Esto se encendió! Lenny Tavarez junto a Rafa Pabön y Cauty dropped a song que nos tiene bailando hasta abajo. Cantándole a esas chicas de ojos rojos que les gusta salir y hacer cosas malas, este trio viene con un ritmo que hipnotiza a todos los que la escuchan. Con un video musical filmado en cuarentena style, los tres artistas demuestran su lado divertido y creativo. ¡No te lo puedes perder!









En Cantos- iLe, Natalia Lafourcade



¡Perfección en una SOLA canción! Este dúo ha venido a ponernos un love spell y robarse nuestros corazones con su canción “En Cantos”. Lanzando su primer tema en este 2020, iLe nos trae un bolero con letras profundas que describen lo que pasa cuando nos atrae una persona inalcanzable y hacemos todo lo posible para que se enamoren de nosotros. You will feel the music in a whole new level.









To Feel Alive (EP)- Kali Uchis



¡Si hay alguien que nos puede poner en mood relax durante estos días, it’s definitely Kali Uchis! Deleitándonos con un increíble homemade EP de 4 canciones producidas todas por ella desde su cuarto durante este tiempo de cuarentena, this gifted queen demuestra lo talentosa que es como cantante y productora. Con su soothing voice y calm vibes, nos hará relajarnos y mantener la calma. We definitely needed this!









Uforia Debut



Si Es Por Mi- Zhamira Zambrano

Keep an eye out for this superstar, porque she is ready to take over the music world. Zhamira Zambrano, es la nueva apuesta femenina del sello discográfico Dímelo Vi y hoy viene a lanzar su segundo sencillo, “Si Es Por Mí”. Incursionando en el género urbano por primera vez, esta joven talentosa viene con una canción de amor colegial, travieso e inocente a la misma vez. ¡You will not regret haberla escuchado!









New Artist Alert!



Caro Caro- Finol

You heard it here first, este new artist es one you must listen to. George Finol artísticamente conocido como “Finol” es un artista exclusivo de 7Z’s Productions. Demostrando su interés por la música desde muy pequeño, hoy ha venido a enseñarle al mundo su increíble talento. Su más reciente sencillo “Caro Caro” nos ha puesto a todos a bailar y nos ha enseñado su estilo único y refrescante con el cuál conquistará la industria.