Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Música para alegrar tu viernes!

Bichota- Karol G



¡La quieren partir, pero no tienen con que! Nuestra Uforia Artist Of The Month de octubre, Karol G, viene a demostrar que le sobra piquete con su nueva canción, “Bichota”. Cargada de todo su female power, con este tema enseña que la mujer manda y que nadie puede break the unbreakable. Con un dembow pegajoso y un video musical que presenta visuals on point, la bebecita te tendrá moviendo tu pum-pum.





La Tóxica (Remix)- Farruko, Sech, Jay Wheeler, Myke Towers, Tempo



¡Este junte viene a ponerte a bailar para que te olvides de esa relación tóxica! Farruko se juntó con Sech, Jay Wheeler, Myke Towers y Tempo para traernos el remix perfecto. Fusionando los sonidos únicos de cada uno, estos 5 artistas llegan para enviar un mensaje de empoderamiento a las mujeres para que se amen, se valoren y logren superar esa relación que no les corresponde. ¡Definitely es un must para tu playlist!





LVV: The Real Rondon (Álbum)- Darell



Everybody go listen to Darell’s new album! Titulado, “LVV: The Real Rondon”, este nuevo proyecto está basado en su primer álbum “La Verdadera Vuelta”, con el cuál entró a la escena de la música urbana. Con 16 nuevos temas, este puertorriqueño presenta grandes colaboraciones y demuestra su habilidad de adaptarse a diferentes géneros, sin perder ese sonido que lo caracteriza. ¡No te lo puedes perder!





Silvestre Dangond- Las Locuras Mías



¡Definitivamente, este temazo es una locura! Nuevamente, Silvestre Dangond nos regala un impecable vallenato que volverá a todos locos. “Las Locuras Mías”, se trata sobre confesarle a esa persona que te gusta todos tus sentimientos, con la esperanza de que un día te mire de la misma manera. Este tema será parte de su tan anticipado álbum que estará a la venta en febrero 2021. ¡Dedícasela a ese alguien que te trae loc@!





Relax- Bryant Myers



¡Bryant Myers viene a ponernos en mood “Relax” esta semana! Debutando su new single, este pionero del Latin Trap, nos canta sobre dónde se encuentra en estos momentos en su carrera y como hace para mantenerse firme y relajado con tantos haters que lo quieren ver fracasar. Mediante sus letras demuestra que él está viviendo su sueño y nadie lo puede parar. Este tema formará parte de su new álbum, “Bendecido”, que se estrena el 30 de octubre.





La Apuesta (EP)- EIX



¡Apostamos que tendrás estas songs on repeat! EIX, artista en ascenso de la nueva ola del género urbano, lanza su EP, “La Apuesta”. Compuesto de 4 canciones en solitario y 2 de sus exitosas colaboraciones, viene apostar todo lo que tiene con temas que hablan de amor y desamor. Bajo la producción de Ocean, busca inspirar a los jóvenes a confiar en si mismos y atreverse a lograr todas sus metas y sueños.





El Calentamiento- Eladio Carrión



It’s getting hot in here! Eladio Carrión sorprende a sus fanáticos con el lanzamiento de 3 temas a la misma vez. “Sauce Boy Freestyle II”, “Ballin” y “Gelato”, forman parte de una serie llamada, “El Calentamiento”, el cuál es un preview a lo que está por venir. Innovando en el trap latino, se juntó con otros reconocidos colegas como Omy de Oro y Duki, para crear unos temas que están que arden.





Como Tu Me Querías- Chesca



¡Chesca nunca nos decepciona! Canción tras canción sigue demostrando porque es reconocida como una de las artistas femeninas más prometedoras del género urbano. Bajo el sello de Saban Music, trae un hit sexy y provocativo que te hará querer pasar un ratito en lo oscurito con esa persona que te gusta. Producida por Genio y Jamie Cosculluela, este temazo es un ejemplo de lo que pasa cuando grandes talentos se juntan.





Se Prendió- Casper Mágico, Nio García, Juan Magan, Snow



¡Esto “Se Prendió”! Mezclando las vibras de Puerto Rico, España y Canadá, este temazo sin duda que ya está encendiendo todas las plataformas. Con un beat vibrante y pegajoso, this collab se trata de demostrarle al mundo cómo sus vidas han cambiado después que se les dio la carrera con la que soñaban. Poniendo cada uno su toque mágico, han creado una spanglish hit song que pondrá a todos a bailar.





Monedas y Billetes- Gerardo Díaz y Su Gerarquía, Los Player's



¡Esta canción vale oro! Representando a la música Tierra Caliente, Gerardo Díaz y su Gerarquía junto a Los Player's de Tuzantla, presentan un tema con sabor 100% norteño. Titulada, “Monedas y Billetes”, con esta rola nos hablan sobre nunca humillar al pobre porque nunca sabemos lo que puede pasar. Así que hay que ser humildes y siempre apoyar a los que estuvieron allí cuando solamente habían monedas y nada de billetes.





Chancletazo- AFROBETA



¡Pórtate bien, porque si no te van a dar un “Chancletazo”! El reconocido dúo de Miami, AFROBETA, agrega otro hit a su lista. Esta week presentan un tema divertido con un beat pegajoso que tendrá a todos gozando y bailando. Mencionando la famosa “chancleta” que usan las mamás latinas para castigar a sus hijos, han creado una canción que hará que muchos recuerden las veces que se portaron mal.





Espinas- Ben Carillo



¡Te presentamos a the REAL G, Ben Carillo! This upcoming artist nacido en Guatemala es el nuevo talento emergente de Vibras Lab. Con este nuevo sencillo, “Espinas”, viene a demostrar why he is about to takeover the music world. Mediante sus letras profundas nos canta sobre un amor que lo ha dejado herido y que todavía no logra superar. Presentando un sonido diferente y refrescante, te darán ganas de escuchar más de su música.





Rómpela y Calla- Jesaiah, Jason Guerra



Yes, pop off QUEEN! Conoce a Jesaiah, la cantautora mexicana-estadounidense, que está lista para enamorar a todos con su carisma y talento. Descubierta tras participar en un reconocido reality show, esta boss lady viene a empoderar a la mujer latina con su nuevo banger junto a Jason Guerra . Mezclando ritmos de reggaetón y moombahton con líricas atrevidas, nos da un vistazo a su lado rebelde. ¡No podrás sacártela de la cabeza!





